Muyuan, el mayor criador de cerdos de China, saldrá a bolsa por 1.370 millones de dólares

2 minutos

Shanghái (China), 5 feb (EFE).- El mayor criador de cerdos de China, Muyuan Foods, protagonizará esta semana la mayor salida a bolsa en lo que va de año en Hong Kong, una operación en la que espera recaudar unos 10.690 millones de dólares hongkoneses (1.369 millones de dólares, 1.161 millones de euros).

En un comunicado remitido este miércoles al parqué de la antigua colonia británica, la compañía confirma que el precio de los casi 274 millones de acciones que venderá será de 39 dólares hongkoneses (4,99 dólares, 4,24 euros) por unidad, el máximo que había avanzado en su folleto para inversores.

Así, Muyuan superará por poco al productor chino de bebidas energéticas Eastroc Beverage Group, que debutó esta misma semana tras vender 10.141 millones de dólares hongkoneses (1.299 millones de dólares, 1.102 millones de euros) en acciones, las cuales acumulan ya una subida cercana al 13 % tras un estreno discreto.

El debut de la firma porcina tendrá lugar mañana, viernes, 6 de febrero.

Muyuan destinará la recaudación a diversificar mercados -citando específicamente a Vietnam o Tailandia- y cadenas de suministro y a financiar iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) para «consolidar su ventaja competitiva» en crianza de cerdos, ganadería ‘inteligente’, gestión nutricional o bioseguridad.

Si bien Muyuan, que ya cotizaba desde 2014 en la Bolsa de Shenzhen, aprovecha un momento dulce para el parqué hongkonés en materia de ofertas de acciones, también afronta actualmente una coyuntura desfavorable marcada por el descenso de los precios del porcino -la carne favorita de los consumidores chinos- ante un exceso de oferta y una falta de demanda que aqueja a la economía nacional.

En cualquier caso, el diario hongkonés South China Morning Post publica una entrevista con una alta directiva de Morgan Stanley que pronostica que el mercado de la región semiautónoma china se encabeza hacia otro año récord después de atraer a 119 nuevas empresas en 2025, acumulando casi 37.000 millones de dólares en salidas a bolsa y encumbrándose al trono mundial de este tipo de operaciones.

Los impulsores este año serán tecnología -el frenesí por la inteligencia artificial (IA) fue protagonista en 2025-, servicios sanitarios e industria, según el banco estadounidense, que ve «una disposición cada vez mayor» de los inversores mundiales por apostar por China. EFE

vec/jacb/rrt