Nacen quintillizos en el hospital de La Charité de Berlín

Berlín, 6 nov (EFE).- Unos quintillizos nacieron a finales de septiembre en la Clínica de Medicina Obstétrica del hospital berlinés de La Charité, según anunció este jueves la institución, en un comunicado en que calificó el alumbramiento de «rareza médica».

Tanto la madre como los bebés -dos niñas y tres niños- se encuentran bien de salud, aunque los pequeños tuvieron que ser extraídos por cesárea sin haber completado todavía la 28ª semana de gestación, con casi tres meses de antelación con respecto a un embarazo a término.

El nacimiento de quintillizos es una rareza médica y de manera natural sólo se produce en uno de cada cincuenta millones de embarazos, explicó el hospital.

«Por su rareza, el nacimiento de quintillizos es incluso para obstetras experimentados un acontecimiento extraordinario y un reto logístico especial», declaró Wolfgang Henrich, director de la Clínica de Medicina Obstétrica de la Charité.

En el nacimiento de los bebés estuvo presente un equipo interdisciplinar de 25 personas. Después, los pequeños pasaron al cuidado de la Clínica de Neonatología, donde todavía se encuentran ingresados, aunque se desarrollan de manera «muy satisfactoria» según el director, Christoph Bührer.

«Estamos felices de poder tener en brazos a nuestros cinco niños, sanos y salvos», declaró la madre, cuyo nombre no se facilitó en el comunicado. EFE

