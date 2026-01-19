Neonazis vandalizan memorial de periodista crítica de Putin asesinada en su cumpleaños

Moscú, 19 dic (EFE).- Un grupo neonazi se atribuyó este lunes haber vandalizado el memorial de la periodista crítica del Kremlin, asesinada en 2006, Anna Politóvskaya.

La agrupación National Socialism / White Power, reconoció en un chat privado la autoría de haber destruido el memorial, informó el diario opositor ruso, Nóvaya Gazeta, para el que escribió Politóvskaya, una de las mayores críticas del presidente ruso, Vladímir Putin, asesinada mientras salía de su casa el día del cumpleaños del mandatario.

La placa conmemorativa que se encuentra en el mismo edificio en el que fue asesinada fue hecha pedazos y Nóvaya Gazeta exige que se abra una causa penal contra los responsables.

Varios voluntarios instalaron un cartel casero que reza el mismo texto que el original: «En esta casa vivió y fue vilmente asesinada Anna Politóvskaya el 7 de octubre de 2006», que nuevamente fue destruido por unos desconocidos.

El grupo neonazi también colocó ese día carteles caricaturizando como cerdos a otros dos periodistas asesinados, Stanislav Markelov y Anastasía Babúrova, quienes también murieron por arma de fuego hace, precisamente hoy, 17 años.

«Que os jodan, cerdos asesinados. Somos ‘Born'», decían los carteles.

Antes de su muerte, Politóvskaya preparaba un artículo sobre las torturas sistemáticas en Chechenia, que fue publicado por sus compañeros cinco días después de su muerte. EFE

