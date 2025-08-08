The Swiss voice in the world since 1935

Nepal abre la escalada gratuita de 97 picos para repartir el turismo más allá del Everest

Katmandú, 8 ago (EFE).- Nepal ha abierto el acceso gratuito a 97 picos remotos del Himalaya durante los próximos dos años, en un intento por diversificar el turismo de montaña y aliviar la creciente presión sobre el Everest, que cada temporada enfrenta aglomeraciones, accidentes y un fuerte deterioro ambiental.

Las nuevas rutas, situadas en las regiones occidentales de Karnali y Sudurpaschim, abarcan cumbres de entre 5.870 y 7.132 metros. Tres de ellas superan los 7.000 metros: Api, Api Oeste y Saipal. El plan fue aprobado con efecto inmediato por el Consejo de Ministros, según confirmó a EFE el director del Departamento de Turismo, Himal Gautam.

El anuncio se produce en un contexto de reformas profundas en torno al «techo del mundo». Un nuevo proyecto de ley de turismo, actualmente en el Parlamento, exigirá que los aspirantes al Everest hayan coronado previamente una montaña de más de 7.000 metros, cuenten con seguro obligatorio y presenten certificados médicos recientes.

En 2023, Nepal emitió un récord de 479 permisos para escalar el Everest, con un saldo de 17 muertes. Este año, ya se han emitido más de 400 permisos y se espera que la cifra supere los 500. A partir del 1 de septiembre, la tarifa para ascender por la ruta sur se elevará de 11.000 a 15.000 dólares.

Frente a ese escenario, Nepal quiere redirigir parte del flujo turístico hacia montañas menos transitadas. Hasta ahora, los 97 picos recién abiertos apenas han sido intentados por 68 escaladores en dos años. Sus permisos solían costar entre 175 y 500 dólares.

En contraste, en otras zonas, los permisos de escalada generaron 5,92 millones de dólares solo en 2024, con el Everest representando 4,52 millones, aproximadamente el 77 por ciento del total.

«Esperamos que esta medida aumente la llegada de visitantes a zonas remotas y genere empleo local», señaló Gautam.

La decisión también busca impulsar el desarrollo de regiones aisladas con bajos índices socioeconómicos. No obstante, el acceso sigue siendo difícil debido a la escasa infraestructura y los largos recorridos.

«A pesar de su belleza, pocos turistas llegan aquí. Esperamos que eso cambie», dijo a EFE el empresario turístico y miembro de la Junta de Turismo de Nepal Rajendra Lama.

Nepal cuenta con más de 3.300 picos por encima de los 5.500 metros, que van desde rutas aptas para el senderismo hasta escaladas técnicamente exigentes. De ellos, 461 picos están abiertos a expediciones comerciales, mientras que 102 permanecen vírgenes. EFE

