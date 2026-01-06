Nepal establece un toque de queda en zona fronteriza con India por tensiones religiosas

2 minutos

Katmandú, 6 ene (EFE).- Las autoridades de la localidad de Birgunj, en la frontera entre Nepal y la India, impusieron anoche un toque de queda que se extendió posteriormente tras producirse tensiones por cuestiones religiosas y sociales.

El jefe del distrito de Parsa, donde se encuentra Birgunj, Bhola Dahal, dijo a EFE que miembros de la comunidad musulmana organizaron protestas por el vandalismo de una mezquita, lo que ha mantenido la tensión en este área.

La situación se deterioró aún más en la noche del domingo y la mañana del lunes, con contraprotestas de miembros de la comunidad hindú.

«Para controlar la situación, impusimos un toque de queda desde el lunes por la noche», dijo Dahal, que indicó que el toque de queda, que inicialmente estaba vigente hasta las 8:00 horas de este martes (3:15 GMT) se extendía hasta las 18:00 horas (13:15 GMT).

El toque de queda se aplica en toda la zona y prohíbe reuniones, encuentros, procesiones religiosas y manifestaciones.

La Administración local ha instado a los residentes en la zona a permanecer en sus casas durante el tiempo de toque de queda, salvo para lo esencial.

Además, se han dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que faciliten la circulación de vehículos que prestan servicios esenciales.

Desde septiembre del año pasado, cuando activistas de la Generación Z tumbaron el Gobierno del comunista K.P. Sharma Oli durante unas protestas en las que murieron más de 70 personas, Nepal ha vivido momentos de tensión con toques de queda, aunque no por motivos religiosos.

El pasado 20 de noviembre tuvieron lugar enfrentamientos entre la Policía y activistas de la Generación Z en el distrito de Bara, fronterizo con la zona que permanece actualmente en toque de queda.

La Generación Z protestó entonces contra el nepotismo en el seno del Gobierno interino de Nepal liderado por la primera ministra provisional Sushila Karki.

Nepal está liderado por una Administración interina desde septiembre. Se espera que las elecciones tengan lugar en este país en el próximo mes de marzo. EFE

