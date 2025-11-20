Nepal impone toque de queda en una zona del país tras nuevos choques con la Generación Z

Katmandú, 20 nov (EFE).- Nepal impuso este jueves un toque de queda en la ciudad de Simara, en el sur del país, tras nuevos enfrentamientos entre la Policía y activistas juveniles de la Generación Z, informaron a EFE autoridades locales.

Las tensiones se intensificaron después de que el miércoles estallaran enfrentamientos entre jóvenes del movimiento Generación Z y simpatizantes del antiguo partido gobernante, el Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), derrocado en septiembre por el levantamiento del mismo movimiento juvenil.

El jefe del distrito de Bara, Dharmendra Kumar Mishra, informó a EFE que la violencia de este jueves comenzó cuando activistas de la Generación Z exigieron el arresto de simpatizantes del antiguo partido gobernante presuntamente involucrados en los enfrentamientos del miércoles.

Los manifestantes bloquearon el tráfico quemando neumáticos, y se produjo un enfrentamiento cuando la policía intervino para despejar la carretera.

«Algunas personas de ambos lados resultaron levemente heridas. La policía tuvo que retroceder después de que los jóvenes les lanzaran piedras», añadió Mishra, indicando que los activistas continuaban ocupando las calles coreando consignas.

La policía informó que ha arrestado a dos sospechosos vinculados a la agresión del miércoles y que ya han iniciado los procedimientos judiciales para continuar con su detención.

Los choques empezaron el miércoles cuando los jóvenes de la Generación Z se enteraron de que el líder del Partido Comunista de Nepal, Mahesh Basnet, y el secretario general de la misma formación, Shankar Pokharel, tenían previsto aterrizar en la ciudad de Simara para asistir a un acto de campaña electoral.

Rápidamente se produjeron enfrentamientos entre ambos grupos en los alrededores del aeropuerto, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda que paralizó por completo la actividad aérea. Las aerolíneas nacionales suspendieron todos los vuelos entre Katmandú y Simara.

La primera ministra interina, Sushila Karki, convocó una reunión este jueves con el Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación.

«Las verdaderas expectativas de los jóvenes solo pueden cumplirse a través del sistema democrático. Por ello, hago un sincero llamamiento a todas las partes a mantenerse alejadas de provocaciones políticas innecesarias y a confiar en el proceso democrático», escribió Karki en un comunicado publicado en X el miércoles por la noche.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal (NHRC) indicó este jueves que los enfrentamientos hirieron al menos a cinco jóvenes e instó a las autoridades a reforzar la paz y la seguridad.

«Estos incidentes violan el derecho a la libertad mencionado en el Artículo 17 de la Constitución y dañan la buena voluntad mutua entre los actores electorales», añadió la Comisión, que advirtió que tales disturbios, en medio de los preparativos para las elecciones nacionales del 5 de marzo, amenazan con socavar el ambiente necesario para un voto pacífico.

En septiembre, las protestas lideradas por el movimiento juvenil conocido como Generación Z se tornaron violentas, dejando más de 70 muertos y obligando al entonces primer ministro KP Sharma Oli, presidente del Partido Comunista de Nepal, a dimitir en menos de 24 horas.

Nepal está actualmente gobernado por una administración interina encabezada por Sushila Karki, expresidenta y exjueza del Tribunal Supremo, quien se ha convertido en la primera mujer primera ministra del país. Fue nombrada con el apoyo del movimiento Generación Z y ha prometido luchar contra la corrupción y liderar el país hacia las elecciones previstas para marzo de 2026. EFE

