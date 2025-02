Netanyahu afirma que Hamás pagará por no entregar el cuerpo de Shiri Bibas

3 minutos

Jerusalén, 21 feb (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que Hamás pagará por haber introducido el cuerpo de una mujer de Gaza, y no el de la rehén Shiri Bibas, en uno de los cuatro ataúdes que ayer entregó a la Cruz Roja en la Franja, según un comunicado difundido por su Oficina.

«Actuaremos con determinación para traer a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes, tanto vivos como muertos, y garantizar que Hamás pague totalmente por esta cruel y atroz violación del acuerdo», dijo el mandatario en un videocomunicado emitido por la Oficina del primer ministro.

Netanyahu asegura en el vídeo que los milicianos palestinos pusieron el cuerpo de «una mujer de Gaza» en el ataúd que correspondía a Shiri Silberman, madre de la familia de ascendencia peruana y argentina Bibas.

El primer ministro israelí reaccionó así ante el informe del instituto forense que determinó que, si bien dos de los cuerpos recibidos sí se correspondían con los hijos de Silberman, Ariel y Kfir Bibas (secuestrados con 4 años y 9 meses, respectivamente), el de su madre no había podido ser identificado.

«Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía de Israel, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas de que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados», señaló el Ejército en un comunicado.

«Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado», agregó el texto castrense.

El comunicado del Ejército, a falta de un texto público del propio instituto forense Abu Kabir, asegura que Ariel y Kfir fueron «brutalmente asesinados en noviembre de 2023 por los terroristas», idea que Netanyahu replicó en su discurso esta mañana, aunque no dio más detalles al respecto.

El 29 de noviembre de 2023, poco más de un mes después de su secuestro, Hamás anunció que Shiri, Ariel y Kfir Bibas habían muerto en un bombardeo israelí antes de la tregua que en esos momentos se desarrollaba en el enclave.

Desde entonces, Israel aseguró que estas afirmaciones no estaban verificadas.

La crisis con el cuerpo de Shiri Bibas hace aún más delicada la situación del alto el fuego en la Franja de Gaza, donde más de 48.000 palestinos han perdido la vida por la ofensiva israelí, lanzada en represalia por el ataque de los milicianos palestinos del 7 de octubre de 2023. Ese día, unas 1.200 personas murieron en territorio israelí y otras 251 fueron secuestradas.

Entre ellas, Shiri, Ariel y Kfir, así como su padre, Yardén, que fue liberado como parte de los intercambios de rehenes por presos palestinos del alto el fuego el pasado 1 de febrero.

Israel y Hamás deberían llevar negociando los detalles sobre la segunda fase de la tregua, que comenzaría a principios de marzo e implica el cese sostenible de las hostilidades desde el pasado 3 de febrero. De no continuar el alto el fuego, la guerra continuará en la devastada Franja. EFE

