Netanyahu anima a los iraníes a «arriesgarse» para acabar con «los tiranos de Teherán»

Jerusalén, 12 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, animó este martes a los ciudadanos de Irán a «arriesgarse» y «protestar contra la tiranía» para acabar con el régimen iraní.

«Os animo a ser valientes y atrevidos, a atreveros a soñar. Arriesgaos por la libertad. Por vuestros futuros. Por vuestras familias. ¡Merece la pena!», aseguró el mandatario en un videomensaje en inglés dirigido «al orgulloso pueblo de Irán».

En su discurso, similar a otros emitidos por la oficina del primer ministro para incitar a los iraníes contra las autoridades del país persa, Netanyahu promete que enviará a expertos en desalinización y reciclaje de agua para hacer frente a los problemas hídricos de Irán, que sufre una fuerte sequía, en el momento en que el país «sea libre».

«La sed de agua en Irán solo equivale a la sed de libertad», dice el mandatario en el vídeo.

Netanyahu se refiere también a la guerra de 12 días que libró Israel contra la república islámica en junio, y que acabó después de que Estados Unidos bombardease varias instalaciones nucleares iraníes.

«Vuestros líderes nos obligaron a combatir en la guerra de 12 días, y perdieron de manera miserable», asegura el primer ministro, llegando a decir que las autoridades iraníes «no durarán mucho tiempo» en el poder.

La guerra comenzó en la madrugada del 13 de junio con una serie de ataques sorpresa de Israel contra Irán en los que mataron a varios científicos nucleares y bombardearon instalaciones nucleares y lanzamisiles.

Durante las hostilidades murieron más de 1.000 personas en Irán, la mitad civiles, y 31 en Israel, casi todos civiles, según cifras oficiales de ambos países.EFE

