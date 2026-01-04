Netanyahu apoya a Policía israelí tras matar a beduino en operación en desierto del Néguev

4 minutos

Jerusalén, 4 ene (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, apoyó públicamente al cuerpo de Policía de su país que continúa con una operación en la localidad de Tarabin, en el desierto del Néguev (sur de Israel), en la que mataron a un hombre en las últimas horas y aún se desconoce si pudieron incurrir en algún delito por mala praxis policial.

«Me refiero, en primer lugar, al esfuerzo de la Policía de Israel por restaurar la gobernanza en el Néguev. Haremos todo lo posible para evitar que el Néguev se convierta en un sur salvaje. Finalmente, hay una iniciativa aquí, y felicito al ministro (de Seguridad Nacional) Ben Gvir por liderarla», dijo Netanyahu en su reunión de gabinete, según una nota publicada por su oficina.

La Policía informó hoy que integrantes de este cuerpo y de la Guardia de Fronteras llevaron a cabo una operación especial para arrestar a residentes de Tarabin, de mayoría beduina (musulmanes), que se habían opuesto a unas redadas que comenzaron el pasado 26 de diciembre y que supuestamente buscan combatir el crimen organizado y la posesión de armas ilegales en la zona.

En un comunicado, la Policía afirmó que el hombre abatido «puso en peligro a las fuerzas» de seguridad durante la operación y recibió un disparo de los agentes israelíes, tras lo que quedó en estado crítico.

El Canal 12 confirmó este domingo la muerte del hombre, padre de seis hijos que según este medio fue tiroteado durante una redada en su casa y tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y armas.

No obstante, uno de sus hijos aseguró que la policía «le disparó en el pecho» en cuanto el hombre abrió la puerta de su domicilio, para después «arrastrarlo hasta el balcón y bajarle los pantalones», informa el medio israelí Ynet.

Este mismo medio detalla que un agente está siendo investigado por mala praxis y que ha sido puesto en arresto domiciliario durante 5 días y no podrá acceder a ninguna comisaría en una semana.

En este contexto, Netanyahu tiene intención de visitar el Néguev con el ministro israelí de Seguridad Nacional, el supremacista y colono Itamar Ben Gviren los próximos días para «observar las operaciones de cerca».

Ben Gvir visitó varias veces durante esta semana Tarabin, lo que provocó tensiones y enfrentamientos con la población beduina y acabó en varios detenidos.

El jueves, la Fiscalía General israelí solicitó al Tribunal Supremo que pida explicaciones a Netayahu por no haber cesado de su cargo a Ben Gvir, reprochándole su «silencio» ante las extralimitaciones del ministro en sus funciones y su injerencia política en la Policía israelí.

Netanyahu hoy ha cerrado la puerta a esta posibilidad.

Dos semanas de redadas y enfrentamientos

La población beduina de Israel, de religión musulmana, solía vivir de forma nómada o seminómada pero gran parte de ella fue sedentarizada de forma forzada tras 1948 en pueblos como Tarabin, que registran unos altos niveles de desempleo y falta de servicios públicos.

Hace dos semanas estallaron enfrentamientos tras redadas policiales en Tarabin, después de que agentes accedieran a la localidad y utilizaran gas pimienta y otros lacrimógenos contra la población local.

Ante la respuesta de rechazo, cientos de policías se desplegaron en Tarabin el lunes como parte de una supuesta operación para restablecer el orden después de que horas antes se hubieran producidos presuntos ataques de locales contra comunidades judías cercanas en represalia por el operativo.

Como parte de la redada, la policía impuso un toque de queda, detuvo a 16 personas y prohibió el acceso a la zona a otros 19 habitantes.

Los residentes afirmaron que la policía disparó bengalas, rompió ventanas en las casas y lanzó granadas aturdidoras en el interior.

gac/alf