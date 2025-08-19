Netanyahu ataca al primer ministro australiano acusándole de haber traicionado a Israel



Jerusalén, 19 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó este martes a su homólogo australiano, Anthony Albanese, de haber «traicionado» a Israel y abandonado a los judíos, después de que este país se disponga a reconocer un Estado palestino en septiembre.

«La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos australianos», dijo Nentanyahu en la cuenta oficial de su Oficina en X.

Ayer, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció la anulación de los visados a los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina, cuya oficina se encuentra en el territorio ocupado de Ramala.

«Recientemente se envió una notificación al respecto al embajador australiano en Israel», dijo Saar en un comunicado, en el que detalló que había ordenado también a la Embajada de Israel en Camberra que examinara «cuidadosamente» cualquier solicitud de un visado australiano para ingresar a Israel.

«Esto se produce tras la decisión de Australia de reconocer un ‘Estado palestino’ y la negativa a otorgar visas a Australia sin justificación alguna a varias figuras israelíes, entre ellas la exministra de Justicia Eilat Shaked y el presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset (Parlamento), el diputado Simcha Rotman», añade el texto.

Australia prohibió al diputado ultraderechista del partido Sionismo Religioso, Simcha Rothman, visitar el lunes el país, según declaró el ministro del Interior, Tony Burke, por difundir «un mensaje de odio y división».

Por su parte, la ministra de Exteriores, Penny Wong, consideró este martes «injustificada» la decisión de Israel de revocar los visados a sus representantes y se comprometió a seguir trabajando para impulsar una solución de dos Estados, alcanzar el alto el fuego en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

Australia anunció el pasado 11 de agosto en Camberra, tras criticar el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y siguiendo la estela de otros países, que reconocerá al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea de Naciones Unidas.

Más de 146 países ya reconocen Palestina, pese a la ocupación militar israelí del territorio. En las últimas semanas, Francia, Canadá, Malta y el Reino Unido se han comprometido a hacerlo. EFE

