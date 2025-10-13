Netanyahu declina la invitación de Trump para asistir a firma del plan para Gaza en Egipto



Jerusalén, 13 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declinó la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, de asistir a la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza que se celebra este lunes en Egipto.

Según informó su oficina en un comunicado, no participará en ella por la proximidad del inicio del feriado Simjat Torá, el último día del periodo festivo judío del Sucot, que comienza al atardecer de este lunes hasta el atardecer del martes. EFE

