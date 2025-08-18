The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu dice que Hamás se encuentra bajo una fuerte presión para cerrar un acuerdo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 18 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que «Hamás se encuentra bajo presión atómica» para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes, después de que varias fuentes indicaran que el grupo palestino, que aún no se ha expresado por vía oficial, ha aprobado la última propuesta de alto el fuego.

«Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamás se encuentra bajo presión atómica», dijo Netanyahu en un vídeo mensaje tras reunirse con una división de soldados en Gaza y con el ministro de Defensa, Israel Katz.

Por su parte, Katz achacó la respuesta positiva de Hamás a la presión israelí «de conquistar» ciudad de Gaza, contra la que Israel ha intensificado sus bombardeos pese a que en ella se refugian un millón de personas.

«Vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamás se mostró reacio a negociar ningún acuerdo para la liberación de rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían acercado, de repente está sobre la mesa», dijo Katz en un comunicado tras la misma reunión.

«La razón es clara: solo el temor de Hamás a que tengamos la intención seria de conquistar Gaza lo motiva a negociar», añadió, pese a que en el pasado Hamás ya ha dado luz verde a borradores de propuesta que luego han sido considerados inaceptables por Israel.

Una fuente de seguridad egipcia al corriente de las negociaciones confirmó a EFE que Hamás ha aceptado la última propuesta, y dijo que será comunicada al Gobierno israelí a través de Washington «para presionar a Israel a que la acepte y detenga la operación militar en la ciudad de Gaza».

La propuesta aceptada por el grupo palestino incluye congelar sus actividades militares en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

Los principales escollos, durante meses, para un nuevo acuerdo son la demanda de Hamás de un fin permanente de la guerra y la retirada de todas las tropas israelíes, mientras que Israel busca una tregua temporal y ha expresado sus planes de ocupar ciudad de Gaza. EFE

pms/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR