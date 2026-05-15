Netanyahu dice que Israel controla el 60% de la Franja de Gaza

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El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que sus tropas controlan ahora 60% de la Franja de Gaza, lo que sugiere que se adentraron en una zona del territorio palestino más amplia de lo previsto en el plan de alto el fuego de octubre.

La Franja de Gaza sigue sumida en la violencia y los esfuerzos para poner fin a la guerra parecen haberse estancado.

«En los últimos dos años hemos demostrado al mundo entero las poderosas fuerzas que hay en nuestro pueblo, en nuestro Estado, en nuestro ejército y en nuestro patrimonio», declaró Netanyahu el jueves en un acto con motivo del Día de Jerusalén.

«Hemos traído de vuelta a casa a todos nuestros rehenes, hasta el último», añadió, refiriéndose a uno de los principales objetivos declarados de la guerra en Gaza.

«Hubo quienes dijeron: ¡váyanse, váyanse! No nos fuimos. Hoy controlamos el 60%; mañana ya veremos», añadió.

Según los términos del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, en vigor desde octubre, las fuerzas israelíes debían retirarse hasta una llamada «Línea Amarilla» en Gaza, lo que dejaba bajo su control más del 50% del territorio palestino.

Varios medios informaron recientemente que las tropas israelíes avanzan hacia una nueva «Línea Naranja». Las declaraciones de Netanyahu parecen ir en este sentido.

La primera fase de la tregua permitió la liberación de los últimos rehenes capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenaron la guerra en Gaza, a cambio de palestinos detenidos por Israel.

La segunda fase aborda el desarme de Hamás y la retirada gradual del ejército israelí de la Franja de Gaza.

Según la prensa israelí, si Hamás se niega a desarmarse, el ejército podría reanudar los combates.

Netanyahu ha insinuado varias veces que Israel terminará el trabajo si el movimiento islamista palestino no se desarma.

Más de 850 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. La ONU considera fiable esta cifras.

Durante el mismo período, el ejército israelí dio cuenta de cinco soldados muertos en Gaza.

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