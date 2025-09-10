Netanyahu dice que Israel hizo en Doha lo mismo que EE.UU. con Al Qaeda en Afganistán

The Swiss voice in the world since 1935

Jerusalén, 10 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, equiparó este miércoles el ataque de Israel contra el grupo islamista Hamás en Doha, capital de Catar, a la persecución que emprendió Estados Unidos en Afganistán y Pakistán contra terroristas de Al Qaeda después de los atentados del 11S, de los que mañana se cumplen 24 años.

“Recordamos el 11S. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie en suelo americano desde la fundación de Estados Unidos. Nosotros también tenemos un 11S. Recordamos el 7 de octubre. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie contra el pueblo judío desde el Holocausto”, dijo Netanyahu en una declaración institucional emitida un día después de que Israel matara a cinco miembros de Hamás en la capital catarí.

El ataque, condenado por la comunidad internacional, tenía como objetivo la delegación negociadora del grupo islamisma -aunque ningún alto rango pereció- y se produjo durante una reunión para, precisamente, discutir la última propuesta para un alto el fuego que ha formulado Estados Unidos.

A ese país se siguió refiriendo en su declaración Netanyahu: “¿Qué hizo Estados Unidos tras el 11S? Prometió dar caza a los terroristas que cometieron este atroz crimen, dondequiera que estuviesen”.

Estados Unidos también “aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU” que establecía que los gobiernos “no pueden dar refugio a terroristas”, prosiguió el primer ministro israelí.

Aviso a Catar y los países que “albergan” terroristas

“Bueno”, continuó Netanyahu: “Ayer, nosotros actuamos en ese sentido. Perseguimos a los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre”.

“Y lo hicimos en Catar, refugio seguro” para los miembros de Hamás, apostilló Netanyahu, aseverando que Catar “financia” al grupo islamista palestino y da “suntuosas villas” a los “jefes terroristas”.

Catar “les da todo”, resumió el primer ministro israelí, para insistir después en que Israel hizo el martes “exactamente lo mismo” que Estados Unidos cuando persiguió a los terroristas de Al Qaeda en Afganistán y cuando asesinó a Osama Bin Laden en Pakistán.

Tras ello, consideró que los países del mundo que “condenan” a Israel por el ataque en Doha “deberían avergonzarse”, porque “aplaudieron” a Estados Unidos en su lucha contra Al Qaeda en Afganistán y Pakistán.

“Deberían aplaudir a Israel por defender los mismos principios y llevarlos a cabo”, defendió Netanyahu, quien también mandó un aviso a Catar y a “todas las naciones que albergan terroristas”: “O los expulsan, o los llevan a la justicia”.

“Porque, si no lo hacen, lo haremos nosotros”, zanjó. EFE

jer-pcc/jlp

