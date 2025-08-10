Netanyahu dice que reconocer un Estado palestino es «invitar a una guerra segura»
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Jerusalén, 10 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que dar un Estado independiente a los palestinos «es invitar a una guerra futura y a una guerra segura», algo a lo que hoy en día, añadió, los israelíes se oponen «enérgicamente».
Netanyahu hizo esa declaración en una rueda de prensa con medios extranjeros en Jerusalén. EFE
mt-vsj/amg
(foto) (vídeo)