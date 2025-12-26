Netanyahu envía condolencias a familiares de los dos israelíes muertos en ataque palestino

Jerusalén, 26 dic (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió este viernes sus condolencias a los familiares de los dos israelíes muertos en el norte del país en el atropello y apuñalamiento perpetrados por un palestino originario de Qabatiya, ciudad palestina donde el Ejército ha sido desplegado en represalia.

«Mi esposa Sara y yo enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos en el ataque conjunto en el norte (de Israel), la difunta Aviv Maor, de 17 años, y el difunto Shimshon Mordechai, de 68», detalló un comunicado la oficina del mandatario.

En un primer comunicado, los servicios de emergencias israelíes habían identificado a la primera víctima como una joven de 18 años, no de 17.

«Deseamos a los heridos una pronta recuperación y apoyamos al heroico ciudadano que neutralizó al terrorista», añade el texto.

El presunto atacante fue disparado por un civil armado en Afula, a una veintena de kilómetros de donde embistió al hombre de 68, que falleció en el lugar del suceso en la ciudad israelí de Beit Shean.

«Aunque se han llevado a cabo numerosas operaciones antiterroristas durante el último año, lamentablemente sufrimos ataques asesinos de vez en cuando. El gobierno israelí seguirá trabajando para frustrar a cualquiera que intente dañar a sus ciudadanos», concluyó Netanyahu.

Poco antes de las 12:30 (10:30 GMT) de la mañana, en Beit Shean los equipos de emergencias israelíes del Magen David Adom (MDA) brindaron atención médica y realizaron, sin éxito, una reanimación al anciano que había sido embestido.

En una calle cercana, otro paramédico halló a un adolescente sentado dentro de un vehículo, consciente y con lesiones leves, quien según testigos había sido también atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. El joven fue trasladado en una ambulancia al hospital, informó este mismo servicio de emergencias.

A unos pocos kilómetros de allí, en un cruce de carretera cerca del kibutz de Ein Harod, la joven de 17 años fue declarada muerta tras sufrir heridas penetrantes propias de un apuñalamiento, según el MDA y la investigación preliminar policial.

A las 12:45, el MDA fue informado de otra persona herida a la entrada de Afula, quien fue evacuada al hospital en estado leve. Según la Policía, un transeúnte civil disparó allí al presunto agresor, que permanece ingresado. EFE

