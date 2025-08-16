The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu insiste en un acuerdo con Hamás que libere a todos a los rehenes de una vez

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Jerusalén, 16 ago (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insistió en la noche de este sábado, en un comunicado publicado por su oficina, en que Israel aceptará un acuerdo con Hamás con la condición de que todos los rehenes cautivos en Gaza «sean liberados de una vez», así como que el grupo islamista se desarme, se desmilitarice la Franja y se instaure un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina.

El comunicado, publicado por los medios israelíes, se produce entre informaciones de que una delegación de Hamás se encuentra en El Cairo para conversar con los mediadores egipcios de cara a un alto el fuego en Gaza.

El objetivo es alcanzar un entendimiento que permita liberar a todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de un número de presos palestinos en Israel, congelar la actividad del ala militar de la formación palestina y el envío de una fuerza árabe e internacional a Gaza hasta que se alcance un acuerdo sobre la futura administración del enclave, según explicaron a EFE fuentes de seguridad egipcias.

En este contexto, la Oficina del Primer Ministro «aclara que Israel aceptará un acuerdo con la condición de que todos los rehenes sean liberados de una vez y de acuerdo con nuestras condiciones para el fin de la guerra», dice la nota sobre los 20 cautivos vivos y 30 muertos que siguen en el enclave palestino.

Dichas condiciones pasan por «el desarme de Hamás, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí del perímetro de Gaza y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que conviva en paz con Israel», añade.

Los de El Cairo son los primeros contactos anunciados para una tregua en Gaza desde la última ronda de negociaciones indirectas que se celebró en Catar en julio, entre representantes de Israel y Hamás, y que fueron suspendidas por acusaciones reciprocas.

Estas conversaciones se producen después de que el Gobierno israelí aprobara una extensión de su ofensiva en la Franja -que acumula más de 61.000 muertos, según las autoridades gazatíes- y la ocupación de la ciudad de Gaza y de la zona costera de Mawasi, que supondría el desplazamiento de más de un millón de personas.

Todo ello en medio de un repunte de muertos por causas relacionadas con la desnutrición en Gaza, que ha avivado el rechazo internacional hacia las políticas de Israel, contribuyendo a que países como Reino Unido o Francia anunciaran su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre.

Según la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, replicada por la ONU, «en Gaza se han alcanzado dos de los tres umbrales de hambruna: la caída en picado del consumo de alimentos y la malnutrición aguda». EFE

mt/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR