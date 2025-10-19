Netanyahu pide acortar las sesiones de su juicio por una visita de JD Vance a Israel

2 minutos

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El abogado del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó al Tribunal de Distrito de Jerusalén acortar las declaraciones del mandatario programadas esta semana en el marco del juicio contra él por corrupción, debido a «reuniones diplomáticas urgentes» y a una visita a Israel del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

En la solicitud, el letrado pide que las sesiones del juicio de este lunes y martes acaben antes y se reduzcan a una hora y media, por dos reuniones diplomáticas urgentes.

«El contenido de las reuniones diplomáticas se presentará al tribunal en sobres cerrados por motivos de seguridad y sensibilidad», reza la petición.

El comunicado aclara que Netanyahu no podrá testificar el 22 ni el 23 de octubre debido a la visita del vicepresidente estadounidense, quien, según medios israelíes, se prevé aterrizará en Israel este martes acompañado del enviado especial estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

El mandatario ya pidió el miércoles pasado a los jueces, mientras se celebraba una nueva audiencia en su juicio por corrupción, que finalizara antes de lo previsto por estar resfriado y tener tos.

No fue la primera vez que el dirigente israelí pidió aplazar audiencias desde que comenzara el juicio en diciembre de 2024. En la mayoría de las ocasiones, se había acogido a la ofensiva de sus tropas en Gaza para justificar sus ausencias.

La petición coincide con varios ataques aéreos lanzados este domingo por el Ejército israelí, en los que mató a al menos 15 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana.

Netanyahu, que asegura que el juicio contra él es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo», es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel procesado mientras ejerce el cargo. EFE

