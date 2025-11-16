Netanyahu reitera su oposición a un Estado palestino antes de votación en la ONU sobre Gaza

2 minutos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y miembros de su gabinete reiteraron este domingo su oposición a un Estado palestino, antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote el lunes un proyecto de resolución estadounidense sobre el plan de paz para Gaza.

El proyecto de resolución está concebido como parte del plan para un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, y busca dar el visto bueno a una administración de transición y una fuerza de seguridad internacional temporal en el territorio palestino.

A diferencia de los borradores anteriores, la última versión de la resolución menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, algo que el Gobierno de Israel rechaza.

Netanyahu inició el Consejo de Ministros de este domingo afirmando que su oposición a un Estado palestino «no ha cambiado».

El primer ministro israelí enfrenta críticas de sus aliados en el gobierno, incluido el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un político de ultraderecha que lo acusa de no haber respondido con más contundencia a la decisión de varios países occidentales de reconocer el Estado palestino.

«Formule una respuesta adecuada y firme que deje claro al mundo entero que ningún Estado palestino surgirá nunca en nuestra patria», instó Smotrich a Netanyahu en X.

El primer ministro replicó que «no necesita lecciones» de nadie.

Otros ministros también expresaron su oposición al Estado palestino, pero sin hacer referencia a la resolución.

El ministro de Defensa, Israel Katz, reiteró que la postura de su país es «clara» y el canciller, Gideon Saar, declaró en X que «no está de acuerdo con el establecimiento de un Estado palestino terrorista en el corazón de la tierra de Israel».

Otro de los aliados de extrema derecha de Netanyahu, el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, fue más lejos y afirmó que la identidad palestina es una «invención».

La resolución del Consejo de Seguridad marcaría un inicio efectivo de la segunda fase del acuerdo impulsado por Estados Unidos que permitió un cese al fuego tras dos años de una cruenta guerra que comenzó tras el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Este acuerdo permitió la liberación de 20 rehenes vivos que estaban en Gaza y la devolución de casi todos los cuerpos de los 28 secuestrados fallecidos que permanecían en el territorio palestino.

A cambio, Israel excarceló a casi 2.000 presos y entregó 330 cadáveres de palestinos.

glp/rjm/smw/an/jvb