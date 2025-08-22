The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu tilda de «mentira descarada» el informe de la ONU sobre la hambruna en Gaza

Jerusalén, 22 ago (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este viernes de «mentira descarada» el informe independiente, respaldado por la ONU, que declaró hoy la existencia de una hambruna en la gobernación norteña de Gaza, que incluye la capital y que ya afecta a medio millón de personas.

«El informe de la CIF (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) constituye una mentira descarada. Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna», dijo la Oficina del mandatario en un comunicado, en el que añadió que dos toneladas de ayuda han entrado en Gaza desde el inicio de la guerra. EFE

