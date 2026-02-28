Netanyahu ve «muchos indicios» de que Jamenei murió en ataque de Israel y EEUU a Irán

Basándose en «muchos indicios», el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu parece dar por muerto este sábado al líder supremo irani Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, a los que la república islámica respondió con salvas de misiles hacia varias monarquías del Golfo que han dejado la región al rojo vivo.

«Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán» y «hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo», declaró Netanyahu en un discurso transmitido por televisión.

A lo largo del día los medios israelíes afirmaron que Jamenei y el presidente iraní Masud Pezeshkian figuraban entre los blancos del ataque.

«Que yo sepa» el ayatolá Jamenei está vivo y «todos los oficiales de alto rango están vivos», declaró a la cadena NBC el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, quien abogó por «una desescalada».

La Media Luna Roja iraní dio cuenta de al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques.

Las autoridades iraníes llamaron a los 10 millones de habitantes de Teherán a evacuar la capital e informaron de 85 muertos en un ataque contra un colegio para niñas en el sur del país, un saldo que la AFP no pudo verificar.

Según Netanyahu, la operación «continuará el tiempo que sea necesario». Horas antes, dijo que va dirigida contra la «amenaza existencial que supone el régimen terrorista de Irán».

El jefe de las fuerzas armadas israelíes, teniente general Eyal Zamir, afirmó que se lleva a cabo «a una escala completamente diferente» que la guerra de 12 días librada contra Irán en junio pasado, a la que Estados Unidos se unió brevemente.

«Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (…) completaron un extenso ataque», dijo.

«Esta es la mayor incursión aérea militar en la historia de la Fuerza Aérea Israelí», señala un comunicado militar.

Según la Media Luna Roja afectó a 24 de las 31 provincias iraníes.

Después de semanas de avisos y de tres rondas de negociaciones, Estados Unidos lanzó una operación para «eliminar las amenazas inminentes», según el presidente estadounidense, Donald Trump.

– «Tomad el poder» –

«Cuando hayamos terminado, tomad el poder, os tocará a vosotros hacerlo», dijo Trump a los iraníes.

Netanyahu se hizo eco del mensaje, diciendo a los iraníes que ha llegado el momento de «liberarse del yugo de la tiranía».

En enero, después de la represión de protestas antigubernamentales en Irán que se saldó con miles de muertos según varias oenegés, Trump había prometido «ayuda» a los iraníes.

El republicano ordenó el mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y amenazó con atacar a la república islámica si las negociaciones sobre el programa nuclear y de misiles iraníes no culminaban en acuerdo.

Trump advirtió a las fuerzas de seguridad iraníes que si deponen las armas gozarán «de total inmunidad» pero que, de lo contrario, se enfrentarán «a una muerte segura».

En Teherán, los periodistas de AFP escucharon fuertes explosiones y vieron columnas de humo en el centro, el este y el oeste de la capital.

Los habitantes se refugiaban en sus casas. La policía patrullaba las calles, donde solo se ven largas filas delante de las panaderías o las gasolineras.

«Hubo mucho ruido», contó un testigo de la ciudad a un periodista de AFP, antes de que se cortaran las comunicaciones y el acceso a internet, una medida habitual en Irán en periodos de tensión.

Los colegios y las universidades han recibido la orden de cerrar hasta nuevo aviso.

Más allá de Teherán, también hubo explosiones en las ciudades de Isfahán, Qom, Karaj, Kermanshah, Minab, Lorestán y Tabriz, en diferentes puntos del país, según los medios de comunicación iraníes.

Por la noche, el ejército israelí pidió a los habitantes de un área industrial de Isfahán, en el centro de Irán, que desalojaran la zona por ataques inminentes.

– Irán contraataca –

En Israel periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén y en varias regiones del país.

Pero Irán no se limitó a Israel, sino que lanzó salvas de proyectiles contra los países del Golfo Pérsico donde Estados Unidos dispone de bases militares.

Habitantes y corresponsales de AFP en Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin escucharon múltiples rondas de explosiones.

En Catar, la gente huyó presa de pánico cuando un misil se estrelló contra un barrio residencial, creando una bola de fuego.

En Abu Dabi, los golfistas quedaron atónitos al ver decenas de proyectiles volando por encima de sus cabezas. En Dubái, hubo un incendio en la emblemática isla artificial The Palm.

En Manama, la capital de Baréin, los habitantes fueron evacuados del distrito donde se encuentra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

«Cuando escuchamos el ruido, gritamos de miedo», dijo Jana Hassan, una estudiante de 15 años que estaba en la zona.

Muchos países de la región han cerrado su espacio aéreo.

Estados Unidos desaconsejó a los barcos comerciales acercarse a la región.

Los Guardianes Revolucionarios de Irán enviaron un mensaje por radio a los barcos para decirles que el estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica, estaba cerrado, según la misión naval de la Unión Europea.

El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos dio esperanzas a Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán, derrocado en 1979 por la revolución islámica. Ahora espera la «victoria final» contra el régimen de los ayatolás para «reconstruir Irán».

