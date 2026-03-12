Netflix prepara una serie sobre la «turbulenta» vida de Frida Kahlo y Diego Rivera

2 minutos

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- La plataforma Netflix anunció este jueves que está trabajando en una nueva serie basada en la «apasionada y turbulenta» vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera, que explorará su relación personal y creativa en el contexto político, social y artístico del siglo XX.

Según informó la plataforma en un comunicado, la ficción abordará tanto la dimensión íntima de la pareja como el entorno cultural y político que rodeó su obra, en una época de fuertes transformaciones en México.

«Desde el lado más íntimo de la ‘Paloma’ y el ‘Elefante’, narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor», explicó Netflix en el texto.

Así como, agregó, «la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público».

El proyecto contará en la dirección con Patricia Riggen y Gabriel Ripstein, y la producción correrá a cargo de Mónica Lozano, a través de Alebrije Producciones.

La serie será una adaptación de un libro de la escritora francesa Claire Berest y contará con María Renée Prudencio como jefa de guión.

«Esta serie nos recuerda que, a pesar del tiempo, seguimos movidos por lo mismo: el deseo irreductible de vivir, de amar sin medias tintas y de buscar en el arte una forma de sobrevivir al dolor», concluyó la nota.

Netflix no ha anunciado aún la fecha de estreno ni el reparto.

Frida Kahlo (1907–1954), conocida por sus autorretratos que exploran el dolor, la identidad y la cultura mexicana, y Diego Rivera (1886–1957), uno de los principales exponentes del muralismo posrevolucionario, son considerados dos de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX.

Ambos mantuvieron una relación intensa y a menudo conflictiva -se casaron en 1929, se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse en 1940- mientras desarrollaban una obra profundamente ligada a los debates políticos y culturales del México posterior a la Revolución. EFE

