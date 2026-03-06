Nexperia China acusa a la matriz neerlandesa de bloquear cuentas de empleados

2 minutos

Pekín, 6 mar (EFE).- Nexperia China informó a sus clientes de que la sede de la compañía en Países Bajos bloqueó las cuentas corporativas de todos los empleados en el país asiático, una medida que afectó a sistemas clave de la empresa y obligó a activar un plan de emergencia para garantizar la continuidad de la producción.

Según una carta enviada a clientes y difundida por medios económicos chinos, «desde las 19:02 del 3 de marzo de 2026, Nexperia B.V. ha bloqueado de forma masiva las cuentas de trabajo de todos los empleados de la región de China», lo que provocó que herramientas internas «no pudieran ser usadas con normalidad».

La compañía indicó que la situación tuvo «un impacto relativamente grande en las operaciones de Nexperia en China» y que algunos procesos se vieron interrumpidos.

No obstante, añadió que los pedidos que habían entrado en el proceso productivo no se vieron afectados.

Ante esta situación, los departamentos de tecnología y negocio de la empresa en China «activaron conjuntamente un plan de emergencia, priorizando la recuperación de los sistemas clave y de la programación de la producción».

Según la empresa, «la mayor parte de las operaciones ya han vuelto a funcionar y se puede garantizar la actividad básica de producción», mientras se trabaja para «reducir al mínimo el posible impacto en la producción posterior y en las entregas».

El episodio se produce en medio de la disputa corporativa y política que rodea a Nexperia, fabricante de semiconductores con sede en Países Bajos que pertenece al grupo tecnológico chino Wingtech.

La participación del conglomerado asiático se canaliza a través de Yuching Holding, que controla la empresa neerlandesa.

En los últimos meses, el Gobierno neerlandés intervino en la compañía alegando preocupaciones sobre la posible transferencia de tecnología estratégica a China.

Paralelamente, el Tribunal de Empresa de Ámsterdam suspendió al consejero delegado chino de Nexperia, Zhang Xuezheng (Wing), y transfirió temporalmente la mayoría de las acciones a un gestor designado por la corte, lo que dejó a Wingtech sin el control efectivo de la empresa mientras se desarrolla el proceso.

El pasado 11 de febrero, ese mismo tribunal ordenó abrir una investigación sobre la política y la gestión interna de Nexperia al considerar que existen «motivos fundados» para dudar de su administración, al tiempo que mantuvo las medidas cautelares.

El conflicto ha derivado en tensiones diplomáticas entre China y Países Bajos y ha generado preocupación en sectores industriales europeos. EFE

aa/imh/alf