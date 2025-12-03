Niños traumatizados por la guerra se alejan de Gaza gracias a la realidad virtual

Niños traumatizados por la guerra en Gaza reciben una terapia que utiliza visores de realidad virtual que los transporta a un mundo lejos de la destrucción que los rodea.

La terapia con realidad virtual (RV) busca mejorar el bienestar psicológico de los niños y puede dar resultados más rápidamente que las técnicas tradicionales, afirman los profesionales que trabajan con ella.

Dentro de una carpa blanca en Al Zawayda, en el centro de la Franja de Gaza, cinco niños conversaban animadamente inmersos en un mundo virtual.

Los menores, uno de ellos en silla de ruedas, movían la cabeza para explorar el nuevo entorno que ven a través de sus gafas: paisajes de pastos verdes, playas tranquilas y ciudades seguras.

Un chico extendió las manos y las juntó, como aplaudiendo. Otro sonreía, con la mano abierta delante de la cara, en un intento de tocar el paisaje que iba viendo.

Uno de ellos se puso a gritar: «¡Ven, ven!» porque, según dijo, un perro iba corriendo hacia él. También hubo uno que veía «pájaros», explicó a uno de los encargados.

También participó en la terapia Salah Abu Rukab, un chico de 15 años que sufrió una lesión craneal durante la guerra. Uno de los trabajadores le colocó con cuidado los visores azules del programa TechMed Gaza en la cabeza y le preguntó si veía algo, mientras le ajustaba el aparato.

El muchacho dijo a la AFP que «disfrutan» con esta terapia: «nos permite entrar a un jardín, a espacios con animales, y experiencias similares», apuntó.

Cuando el trabajador le preguntó qué veía, respondió: «Solo árboles, nada más que árboles, césped y flores».

– Resultados positivos –

Según Abdala Abu Shamale, supervisor de salud mental, los visores RV ofrecen más que una simple evasión.

«Con los programadores pudimos diseñar juegos con metas terapéuticas, preventivas y de desarrollo que ayudan a preparar al niño a lidiar y administrar su vida de forma más efectiva», explicó a la AFP.

«Este método demostró ser eficaz durante un año de trabajo con muchos niños, incluyendo niños amputados por la guerra, heridos y aquellos expuestos a eventos extremadamente traumáticos», acotó.

Desde el 10 de octubre, rige en el territorio una frágil tregua en la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que las heridas causadas por conflictos tienen un impacto mental, y que los sobrevivientes arrastran el trauma y la pérdida.

Jonathan Crickx, portavoz de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, dijo a la AFP que un millón de niños, o sea, «todos los niños en la Franja de Gaza, necesitan asistencia mental y apoyo psicológico después de dos años de guerra horrible».

Las sesiones de RV utilizan programas diseñados específicamente para niños traumatizados, tomando en cuenta su condición física y psicológica para ayudarles a reconstruir percepciones positivas del mundo.

Según Shamale, los participantes en las sesiones con RV «muestran una respuesta muy muy fuerte y resultados extremadamente positivos».

El supervisor indicó ese tipo de terapia da frutos más rápidamente que las sesiones normales.

«Lo que tarda el tratamiento para la recuperación y la estabilidad [del paciente] fue más rápido con técnicas de RV que en sesiones regulares. En las sesiones con RV alcanzamos resultados en solo cinco a siete sesiones», aseveró.

