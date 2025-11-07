Nicaragua deja por fuera al portero Miguel Rodríguez para medirse con Honduras y Haití

San José, 7 nov (EFE).- El seleccionador de Nicaragua, el chileno Marco Antonio ‘el Fantasma’ Figueroa, convocó este viernes a 25 jugadores para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, del 13 y 18 de noviembre ante Honduras y Haití, respectivamente.

La novedad de la convocatoria es la ausencia del portero titular Miguel Rodríguez, quien recibió 3 goles de Haití y 4 de Costa Rica en las últimas dos derrotas de la Azul y Blanco, que los dejó fuera de la competencia.

La selección nicaragüense recibirá a Honduras el próximo 13 de noviembre, y posteriormente visitará Curazao para enfrentar a Haití el día 18 del mismo mes.

Nicaragua empató en casa 1-1 con Costa Rica, perdió a domicilio por 2-0 frente a Honduras, cayó en casa por 0-3 ante Haití, y perdió por goleada de visita por 1-4 con Costa Rica, en las cuatro primeras jornadas de la última fase de las eliminatorias de la Concacaf.

Con dos partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido por Costa Rica (6), Haití (5), y Nicaragua (1).

Solo el líder se clasificará al Mundial de forma directa.

– Lista de convocados:

Porteros: Huberts Ibarra (Walter Ferreti), Alyer López (Managua), Bryan Mayorga (UNAN Managua).

Defensas: Josué Quijano (Real Estelí), Junior Delgado (Real Estelí), Oscar Acevedo (Real Estelí), Henry Niño (Real Estelí), Anyelo Velázquez (Diriangen), Emmanuel Gómez (Umecit FC-PAN), Ebert Martínez (Real Estelí), Justing Cano (Diriangén), Steven Caceres (Managua), y Cristian Reyes (Municipal Liberia-CRC).

Centrocampistas: Junior Arteaga (Diriangén), Jonathan Moncada (Diriangén), Jason Coronel (Real Estelí), Juan Barrera (Managua), Marlon López (Managua), Ariel Aráuz (Sporting-CRC), Byron Bonilla (Real Estelí), Bancy Hernández (Real Estelí), Brayan López (Club Sport Sébaco).

Delanteros: Jaime Moreno (Barito Putera-IND), Jorge García (Metagalpa), y Widman Talavera (Real Estelí). EFE

