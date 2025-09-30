The Swiss voice in the world since 1935
Nicaragua otorga concesiones mineras a tres empresas chinas

Nicaragua entregó este martes más de 85.000 hectáreas en concesión para la explotación de minerales a tres empresas de capital chino, según resoluciones publicadas en el diario oficial La Gaceta. 

En los últimos años varias empresas del gigante asiático han obtenido licencias mineras en Nicaragua por parte del gobierno de los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados del mandatario chino, Xi Jinping.

Medios de prensa nicaragüenses editados en el exilio señalan que estas firmas explotan oro en el país y la ONG ecologista Fundación del Río, también exiliada, afirma que los permisos son entregados en áreas protegidas y sin consultar a los pueblos indígenas que las habitan.

El Ministerio de Energía y Minas entregó a la empresa Zhong Fu Development S. A. una concesión por 25 años «para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos» en 49.997,5 hectáreas en el departamento sureño de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, según la publicación. 

El gobierno nicaragüense también entregó bajo los mismos términos una concesión a Three Gold Coins Company S. A. para explotar 23.223,53 hectáreas en una zona entre los departamentos de Nueva Segovia y Madriz, en el norte del país,en la frontera con Honduras.

Mientras que a Norther Mining Company S.A., representada por el empresario chino Bao Jiang, el ministerio otorgó una concesión por 3.115,5 hectáreas en el departamento de Chinandega (noroeste) y otra por 8.720 hectáreas en Jinotega (norte), también limítrofes con Honduras.

El gobierno izquierdista de Ortega estableció relaciones con China en 2021, después de romper con Taiwán, que Pekín considera como parte de su territorio.

Además del sector minero, empresas chinas están presentes en Nicaragua en transporte, seguridad, infraestructura, salud y comercio.

