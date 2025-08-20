Nicaragua presenta a Dusty Baker como su entrenador para el Clásico Mundial de Béisbol

3 minutos

San José, 19 ago (EFE).- El legendario entrenador de las Grandes Ligas Dusty Baker fue presentado este martes en Managua como el dirigente de la selección de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se realizará entre el 5 y el 17 de marzo en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Nicaragua competirá en el Grupo D, con sede en Miami, donde se enfrentará con República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel.

«Mi corazón está muy contento» de dirigir a Nicaragua, declaró Baker, exmánager de los Astros de Houston, en una conferencia de prensa.

Baker, que dirigió cinco equipos de las Grandes Ligas, dijo que estaba en Nicaragua para ayudar a los jóvenes a ser mejores peloteros y personas.

El nuevo piloto de la selección nicaragüense se declaró nervioso de dirigir a Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y que sentía igual presión a como estar en una Serie Mundial de las Grandes Ligas.

«Nosotros vamos a estar preparados para enfrentar» a los demás equipos, enfatizó Baker, quien aceptó dirigir a los Pinoleros por una invitación que le hizo el expelotero nicaragüense Marvin Benard.

Baker se reunió este martes con parte del cuerpo técnico de la selección de Nicaragua, de quienes destacó su ánimo. Aún no conoce a los peloteros nicaragüenses.

El presidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol (Feniba), Nemesio Porras, resaltó la vibra ganadora y positiva de Dusty Baker y cree que va a contagiar a los peloteros y a Nicaragua.

Maurice Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dijo en la conferencia de prensa que la presentación de Baker como timonel «es un momento histórico para Nicaragua».

En nombre del Gobierno que presiden sus padres, Ortega Murillo le dio la bienvenida a Baker, le dijo que cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo, y le subrayó que «su llegada ha causado mucho impacto» en Nicaragua.

Asimismo, anunció que Baker lanzará la primera bola de un partido del torneo local que se celebrará en el Estadio Nacional, en Managua.

El nuevo piloto de la selección nicaragüense debutó como mánager de los Gigantes de San Francisco. Luego dirigió, en ese orden, a Cachorros de Chicago, Rojos de Cincinati, Nacionales de Washington, y Astros de Houston.

En 26 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, Baker ganó una serie mundial, la de 2022 con los Astros, ha sido elegido tres veces como mánager del año, dirigió 4.046 juegos, de los que ganó 2.183.

Nicaragua aseguró su boleto al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una victoria por 6-0 sobre Taiwán, cerrando con marca de 3-0 en el clasificatorio disputado en Taipéi. EFE

mg/mt/car

(foto) (video)