Nicaragua y Argentina dominan en las finales del karate panamericano junior
Luque (Paraguay), 23 ago (EFE).- La nicaragüense Joysi Tinoco y el argentino Juan Gallardo dominaron este sábado en las finales del karate de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
En la categoría -50 kilogramos femenino, Tinoco ganó la medalla de oro al derrotar 2-1 por puntos a la venezolana Ana Vásquez, que se quedó con la plata.
El bronce fue a dar a manos de la colombiana Angélica Ospina, que previamente había caído 3-2 por puntos ante Vásquez.
Oro para Argentina
Entre los hombres, el oro en los -60 kilogramos fue para el argentino Gallardo, que en su combate final venció por points 1-0 al venezolano Sebastián Chirinos.
El tercer lugar fue para el estadounidense Jean Dorta, quien sucumbió antes contra Gallardo 2-1 por points.
Las competencias del karate de los Juegos Panamericanos Junior se llevaron a cabo en el Polideportivo Deportes Urbanos del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) en Luque, ciudad aledaña a Asunción. EFE
