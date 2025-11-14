Nicki Nicole: La nominación al Latin Grammy fue «muy sorpresiva y lo representa todo»

Las Vegas (EE.UU.), 13 nov (EFE).- La cantante argentina Nicki Nicole, candidata al Latin Grammy a mejor álbum de música urbana por ‘Naiki’, recibió esta nominación de manera «muy sorpresiva» y para ella «lo representa todo», ya que acabó siendo un disco en vez de un EP, como tenía previsto, porque las canciones se excedieron.

«Siempre lo hice con un fin más personal, un agradecimiento a mis seguidores», indicó a EFE este jueves en su paso por la alfombra roja previa a la gala de estos premios que se celebran este año en Las Vegas (EE.UU.).

Para Nicole, ser una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional, supone «orgullo, emoción, responsabilidad y presión de pensar que hay tantas niñas» en su misma situación hace años.

«Siempre trato de dar lo mejor de mi y el consejo de que sean ellas mismas y apuesten por sus sueños», agregó.

La argentina apuesta en este sentido por sus compatriotas Ca7riel y Paco para alzar el gramófono dorado en la categoría a álbum del año: «Argentina en la casa», sentenció.

