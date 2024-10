Nicki Nicole resalta la importancia de mantenerse «con los pies en la tierra»

Manuel Weiss Pérez

Ciudad de México, 8 oct (EFE).- La cantante argentina Nicki Nicole resalta la importancia de mantenerse «con los pies en la tierra» en una entrevista con EFE por su visita a México, donde este martes inicia la fase final de su gira ‘Alma Tour’ con un espectacular concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Pese a su juventud, pues nació hace 24 años en Rosario, la artista es sosegada en sus respuestas, reflexiva en sus argumentos y clara en sus afirmaciones, lo que hace posible entender su ya fructífera carrera a su corta edad.

Los inicios de una estrella

«Empecé a hacer ‘freestyle’ con mis amigos y ahí me empecé a dar cuenta como que quería hacer mis propias canciones y es donde nace la primera canción que saco en 2019, ‘Wapo traketero'», rememora la argentina.

No obstante, recuerda que tuvo que vencer sus miedos a participar en las competiciones propias de su género, aspecto que entonces no le convencía mucho por el temor a fallar a las primeras de cambio.

Sobre referentes, Nicki reconoce haber escuchado mucho rap español, especialmente a Delaossa, con quien ahora le une una gran amistad de la que presume orgullosa, y habla de gran identificación con Amy Winehouse, artista británica que la inspiró en sus comienzos.

De ahí todo escaló y, tres discos después, la rosarina está a punto de finalizar una gira de éxito que la llevó a las grandes ciudades norteamericanas, 13 conciertos en Europa, Marruecos y a su país, para terminar en México donde, tras actuar en la capital, cerrará en el Fundidora Park de Monterrey el sábado 12 de octubre.

«El problema nunca es cuando ya estás en el lugar cantando, sino todo lo anterior, el hecho de ir de un lugar al otro, el no estar durmiendo bien, no estar comiendo bien, pero yo creo que en el momento en donde te olvidas de todo es cuando estás cantando con la gente», explica Nicki sobre la dureza de las giras.

Los pies en la tierra

Para Nicole, cuidar su salud mental es determinante.

«Lo que más me ayudó a cuidar mi salud mental es mantenerme con los pies en la tierra, no mirar mucho las redes sociales, enfocarme en lo que yo quiero darle a la gente, que es la música (…) siempre me sirvió el hecho de decir: simplemente hago música y me va bien y no subirme el ego, porque a veces pasa», detalla.

Respecto a los medios y lo que sobre ella dicen, Nicki sabe que no puede controlar que le «inventen un novio por semana» e intenta abstraerse de ello, aunque remarca que siempre le gustó conceder entrevistas.

Pero «cuando rozan lo raro y polémico ya no lo compro tanto», matiza.

«Yo siento que somos nuestro entorno y si estás en un entorno donde no te sentís identificado es cuestión de avisarles y si no quieren, es cuestión de sentirte productivo en un lugar en donde te hagan sentir así, yo creo que me siento muy inspirada con mis amigos que también hacen música», cuenta la artista.

La escena argentina y retos pendientes

La música argentina y concretamente el género urbano están teniendo un auge en el último lustro, con la explosión de artistas como Trueno o Duko y la aparición de figuras femeninas como María Becerra, Tini Stoessel, Emilia Mernes o la propia Nicki.

«Me siento muy contenta y muy en paz de que a las mujeres que más admiro y que más quiero se les esté dando también este gran reconocimiento que tendría que haber sucedido hace mucho tiempo (…) estamos todos en un buen momento, tanto mujeres como hombres, y siento que la gente también cambió esa perspectiva de solo idolatrar al hombre», afirma.

Respecto a posibles colaboraciones que la motiven, la cantante pone dos nombres sobre la mesa: Julieta Cazzu, con quien ya tiene alguna canción, pero le gustaría repetir ahora ya más maduras ambas, y con Tini. «La podemos romper ahí», dice divertida.

«Creo que una de las cosas que más me gustaría hacer en Argentina algún día es un estadio (…) yo sueño con algún día poder hacer un estadio en donde también presentar un disco y que sea épico, también obviamente por todo el mundo es algo que sueño mucho, pero sobre todo en mi país», concluye la rosarina.

