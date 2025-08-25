The Swiss voice in the world since 1935

Nigeria afirma que mató a más de 35 yihadistas cerca de la frontera con Camerún

La Fuerza Aérea de Nigeria afirmó que mató a más de 35 yihadistas en bombardeos este sábado contra combatientes yihadistas que estaban apostados cerca de la frontera con Camerún. 

«Con base en múltiples datos de inteligencia provenientes de varias fuentes, la fuerza aérea realizó bombardeos en sobrevuelos sucesivos, enfrentando a los terroristas y neutralizando a más de 35 combatientes en cuatro zonas de reunión identificadas», indicó la fuerza aérea en un comunicado.

Este ataque forma parte de una serie de ofensivas de las fuerzas armadas de Nigeria para contener un resurgimiento de las hostilidades de grupos insurgentes.

