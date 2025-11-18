Ninguna compañía será «inmune» si estalla la burbuja de IA, dice el consejero de Alphabet

2 minutos

Londres, 18 nov (EFE).- Todas las empresas pueden verse afectadas si estalla la burbuja de la inteligencia artificial (IA), según afirmó Sundar Pichai, consejero delegado de Alphabet, empresa matriz de la compañía de tecnología multinacional Google.

En una entrevista con la BBC divulgada hoy, Pichai consideró que, si bien el crecimiento de la inversión en IA ha sido un «momento extraordinario», hay cierta «irracionalidad» en su auge actual.

El directivo hizo estas afirmaciones ante la inquietud de una posible burbuja ya que el valor de las empresas de tecnología de IA se ha disparado en los últimos meses y las compañías invierten fuertemente en este sector en auge, indica la emisora.

Sobre el impacto de un posible estallido de la burbuja, Pichai resaltó que el gigante tecnológico podría capear esa posible tormenta, pero hizo una advertencia al puntualizar que «ninguna empresa será inmune, ni siquiera nosotros», declaró.

No obstante, dijo que se puede observar internet, «claramente hubo un exceso de inversión, pero nadie dudaría de su importancia. En un momento como este, hay elementos racionales, aunque también irracionales».

Pichai hizo estas observaciones tras la advertencia de Jamie Dimon, consejero delegado del banco estadounidense JP Morgan, quien declaró el mes pasado que la inversión en IA sería rentable, pero que parte del dinero invertido «probablemente se perdería».

El consejero delegado de Alphabet opinó que el modelo único de Google, que tiene su propio «conjunto completo» de tecnologías, significa que está en mejor posición para superar cualquier turbulencia del mercado de la IA. EFE

