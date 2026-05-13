Nissan registra fuertes pérdidas pero prevé volver a los beneficios este año

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Nissan reportó este miércoles un resultado con fuertes pérdidas en 2025 por segundo año consecutivo, pero prevé volver a un ligero beneficio en este ejercicio fiscal.

Al igual que otros fabricantes de automóviles japoneses, Nissan se ve presionado por los aranceles estadounidenses, la guerra en Oriente Medio y los competidores chinos, pero tiene sus propios problemas.

La compañía está en un proceso de reestructuración desde 2024 que contempla cerrar fábricas y eliminar 20.000 empleos hasta el 2028.

Según los resultados publicados el miércoles, finalizó el año 2025-2026 con una pérdida de 533.000 millones de yenes (3.400 millones de dólares), una mejora en comparación con el déficit de 671.000 millones de yenes el año previo.

Para este año, Nissan predijo que logrará un beneficio neto de 20 millones de yenes (unos 125.000 dólares), un beneficio operativo de 200 millones de yenes y una facturación de 13 billones de yenes, respecto a los 12 billones actuales.

«Hemos pasado la etapa de recuperación y estamos entrando en la fase de crecimiento», anunció su director ejecutivo Iván Espinosa.

Nissan ha sorteado varios baches en estos últimos años: el arresto de su exjefe Carlos Goshn, la amenaza de fusión con su rival Honda y una lenta transición hacia los vehículos eléctricos e híbridos.

«Los problemas fundamentales de Nissan son la reducción de la competitividad de sus productos en Norteamérica, la rápida disminución de ventas en China y el daño a la fuerza de su marca», sostuvo Tatsuo Yoshida, analista de Bloomberg Intelligence.

«Estos no pueden ser mejorados en un corto plazo, y es necesario determinar si los resultados de los lanzamientos de productos y el equilibrio de ventas se traducirán en beneficios concretos», dijo Yoshida a la AFP.

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