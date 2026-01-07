No son venezolanos detenidos en EE.UU. tras celebrar la captura de Maduro, es IA

3 minutos

Bogotá, 7 ene (EFE).- Varios videos que circulan por internet no muestran a venezolanos encerrados en celdas de Nueva York, donde acusan al presidente estadounidense, Donald Trump, de haberlos detenido arbitrariamente. A pesar de que numerosos usuarios los comparten como si fuesen reales, son videos generados con inteligencia artificial y parten de una falsa narrativa ya desmentida anteriormente por EFE Verifica.

Circulan en redes sociales como Facebook, X, Instagram y TikTok varios videos de entrevistas a venezolanos supuestamente encarcelados por autoridades neoyorquinas tras celebrar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En estos videos, que acumulan casi 20 millones de visualizaciones en total, los entrevistados manifiestan que «solo estaban festejando la captura de Maduro» y aseguran que no les dan de comer «para aclimatarles al hambre de Venezuela».

«Venezolanos que festejaban la captura de Nicolás Maduro en New York fueron encarcelados y serán deportados a Venezuela (sic)», señalan algunos mensajes que acompañan los videos.

Son videos creados con IA

Son varios los videos difundidos por internautas con el mismo patrón: un venezolano dando declaraciones a un micrófono, sin miedo, detrás de unas rejas, asegurando que le detuvieron al celebrar la captura de Maduro.

EFE Verifica ha detectado anomalías en diferentes fotogramas de dos videos en concreto que coinciden con patrones de contenidos generados por inteligencia artificial. En el primero, se observa que la pierna del entrevistado se “corta” en el plano de manera antinatural.

En el segundo, se puede apreciar cómo las manos del detenido atraviesan los alambres de la reja.

Por último, en el tercer y cuarto video se observa cómo las personas del fondo están completamente inmóviles, además de que las voces parecen sintéticas y las texturas irreales, esto último como patrón común en todos los videos.

Falsas detenciones en Nueva York

Las publicaciones aseguran que estos venezolanos fueron detenidos de manera arbitraria por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y que están siendo maltratados en las celdas.

EFE Verifica ha detectado y desmentido recientemente esta narrativa que afirmaba que agentes del ICE detuvieron a ciudadanos venezolanos mientras participaban en celebraciones por la caída del depuesto mandatario de su país.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han informado sobre esas supuestas detenciones en Nueva York en páginas oficiales ni redes sociales. Tampoco hay registro de ello en medios de comunicación fiables, como lo prueban distintos rastreos en línea.

Pese a que en los últimos días se registraron concentraciones a favor y en contra de la detención del líder venezolano en Nueva York, no existen informaciones en medios fiables, incluida la Agencia EFE, que confirmen estos hechos.

Por lo tanto, varios vídeos de venezolanos encarcelados en Nueva York siendo entrevistados tras las rejas son falsos y están generados por IA, y forman parte de una narrativa ya desmentida anteriormente sobre falsas detenciones arbitrarias del ICE contra venezolanos que celebraban la captura de Maduro. EFE

rml/rg/apr/lnm