Noboa asegura que el adelanto de elecciones locales en Ecuador no favorece a su partido

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Guayaquil (Ecuador), 31 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este martes que el adelanto de las elecciones locales al 29 de noviembre no favorece a su partido, sino que busca garantizar la competencia electoral al prevenir que un eventual fenómeno de El Niño fuerte en zonas rurales de la costa, -donde asegura que la oposición tiene mayor presencia-, dificulte la participación de los votantes.

El mandatario explicó que, con un «70 % de probabilidad de que venga la mamá de todos los Niños (evento climático), se hubiesen suspendido elecciones y cerrado recintos electorales en la ruralidad de la costa», si se mantenía la fecha inicial prevista para el 14 de febrero de 2027.

Esa situación, en realidad, hubiese provocado que se fortalezca el voto urbano, donde su movimiento político, Acción Democrática Nacional (ADN), «es más fuerte», afirmó en una entrevista con la radio Gaviota, al anotar que con el cambio de fecha se está «asegurando» de que exista competencia electoral.

El pasado viernes, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones locales para este año, bajo la justificación de que en la fecha inicial prevista podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institucional estatal que alerta del posible impacto de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

Para el correísmo, la principal fuerza de oposición del país y que actualmente se encuentra suspendido, la medida busca impedir sus candidaturas y la participación de los partidos opuestos a Noboa, por lo que el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de su movimiento político, la Revolución Ciudadana (RC), para que no tengan obstáculos para participar.

Noboa aseguró este martes que el CNE también tomó su decisión basándose en informes de «tres organismos internacionales más un artículo de The New York Times que habla sobre la altísima probabilidad de un ‘superniño'» y negó que la medida haya sido tomada por él o que se haya aprobado para que «no pueda competir con nadie».

«Nosotros, como Estado, tenemos que dar las garantías, el CNE tiene que dar las garantías, y tenemos que hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de personas puedan salir a votar. Lo peor hubiese sido que la votación se realice con el agua hasta el pecho y después dirán que son inválidas porque no fue a votar ni el 60 %», opinó.

El gobernante, que dijo no tener miedo a una elección, pues ya ha ganado en tres ocasiones, aseguró haber visto «cómo le robaron» una elección a su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa, quien intentó, sin éxito, llegar a la Presidencia cinco veces, y que «no lo dejaron participar en otra».

«Me gustan las elecciones, es comprobar de nuevo que les puedo ganar», concluyó. EFE

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