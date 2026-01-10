Noboa critica a la Corte Constitucional por fallo sobre la concesión eléctrica a privados

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 10 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, califica como un «cálculo político» el fallo de la Corte Constitucional en el que se declara inconstitucional que el Estado pueda delegar a empresas privadas servicios de energía eléctrica bajo la justificación de interés público.

«A esto nos enfrentamos todos los días. Esto no es una discusión jurídica aislada. Es cálculo político. Es negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas. Es poner la ideología y la revancha por encima del bienestar del país», escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, en la que compartió la noticia de la sentencia.

«¿Por qué lo hacen? Porque prefieren un país en desastre si eso les permite volver a gobernar. Porque no les abrimos la puerta, no cedimos a sus intentos de cogobernar. Porque estamos haciendo las cosas mejor sin negociar principios, sin repartir cuotas que piden cada semana», añadió el presidente, que está con una licencia hasta el 18 de enero.

En la sentencia, emitida el 11 de diciembre, la Corte declara inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el que se permitía al Estado delegar a empresas privadas, de forma excepcional, la participación en las actividades del sector eléctrico «cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general».

El alto tribunal consideró que esa causal era muy general y no permitía «identificar un escenario concreto que justifique la excepcionalidad de la delegación», como lo señala la Constitución.

Tras esta decisión, el Estado solo podrá delegar a privados cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas o cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales.

«Mi deber no es administrar el caos ni gobernar para unos pocos. Mi deber es garantizar energía, trabajo y futuro para millones de ecuatorianos. Los ecuatorianos no me eligieron para quedarme de brazos cruzados frente a los problemas. Me eligieron para resolverlos. Y lo seguiré haciendo con firmeza, dentro de la ley, pensando en el Ecuador del mañana, no en los intereses del pasado», añadió Noboa.

No es la primera vez que el presidente ecuatoriano carga contra los jueces de la Corte Constitucional. Hace unos meses lideró una campaña en contra de ellos a raíz de que los magistrados suspendieron algunas de las leyes que Noboa consideraba claves para la lucha contra el crimen organizado.

El pronunciamiento también se da en medio de alertas que se han encendido por la ausencia de lluvias en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas, aunque el Gobierno ha descartado que eso vaya a provocar apagones como los que el país vivió en 2024, cuando los cortes de energía fueron de hasta catorce horas al día. EFE

cbs/jrh