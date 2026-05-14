Noboa desea ver elecciones libres en Venezuela y apoyo «político» para el cambio en Cuba

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Washington, 14 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este jueves que espera que se celebren «elecciones libres» en Venezuela a corto plazo y consideró que se debe adoptar una «postura más firme» sobre Cuba, donde espera ver respaldo «político» para propiciar un cambio real en la isla.

Preguntado por el futuro de las relaciones con Caracas, tras la deposición de Nicolás Maduro por EE.UU. y la alianza entre Washington y Delcy Rodríguez, Noboa advirtió que «por lo que ha escuchado en los últimos años» la opinión de la presidenta encargada venezolana sobre él no es favorable.

«A ella (Rodríguez) en realidad no le caigo bien, lo cual considero algo positivo. Solo espero que se celebren elecciones libres en Venezuela en los próximos años», dijo en un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council, durante el último de dos días de visita oficial a Washington.

Agregó que el pueblo venezolano «se lo merece» porque «han sido oprimidos durante demasiado tiempo».

«Simplemente necesitan una oportunidad para decidir su propio futuro. Eso es democracia», insistió el mandatario, estrecho aliado del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sobre Cuba, en medio de presiones económicas por parte de Estados Unidos y amenazas de Trump de hacerse con el control de la isla, afirmó que no cree que los líderes de La Habana «se marcharán» tan fácilmente, aunque espera que lo hagan de forma «pacífica».

«No soy demasiado optimista al respecto. Considero que la comunidad internacional debe adoptar una postura más firme en este asunto. Una cosa es respetar la forma en que se hace política en otro país, y otra muy distinta es cruzarse de brazos mientras la gente muere de hambre», remarcó.

Noboa, un incisivo crítico del Gobierno de la isla comunista, afirmó que espera que se materialice un apoyo «político» al ser preguntado sobre los llamados de la derecha a una intervención militar y de la izquierda por un respaldo humanitario para paliar la aguda crisis en la nación insular.

«La ayuda humanitaria, al mantener intacto el mismo régimen militar, tampoco me parece la solución. Así que abogo por la ayuda política, es el punto medio ideal», precisó.

En un evento con fuerte seguridad, donde un manifestante le recriminó por las «desapariciones en Ecuador», Noboa defendió lo que llamó «guerra contra el narcoterrorismo» en su país y alabó la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado en la región, un problema que no solo involucra a un estado, agregó.

Noboa concluirá hoy su visita a Washington, que coincide con el viaje de Trump a China, con un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE

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