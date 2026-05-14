Noboa dice ante la OEA que está dispuesto a «trabajar con naciones que quieren paz»

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El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, afirmó este jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que está dispuesto a «trabajar con naciones que quieren paz», en medio de un tenso pulso fronterizo y comercial con Colombia.

El mandatario de 38 años acudió a Washington tres meses después de la visita del colombiano Gustavo Petro, que fue recibido por el presidente Donald Trump.

El conservador Noboa es uno de los principales aliados del republicano en América Latina.

Ausente Trump por su visita a China, Noboa solo pudo reunirse con el vicepresidente JD Vance el miércoles, así como con congresistas republicanos.

Ante los embajadores del Consejo Permanente de la OEA, el mensaje fue conciliatorio, primero en español, luego en inglés.

«Siempre trabajaré y lucharé junto a naciones que quieren paz y desarrollo económico», dijo.

«Debemos de encontrar una forma de trabajar juntos. Llegar a un consenso en que todos queremos lo mejor para nuestros pueblos. Cada uno con una forma diferente», afirmó al pedir que su mensaje fuera transmitido a los jefes de Estado.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, recordó «la importancia de preservar el diálogo, incluso en momentos de desacuerdo».

– Acusaciones «infundadas» –

Ecuador se convirtió en uno de los principales aliados de la agenda antinarcóticos de Washington en la región, que incluye misiones conjuntas con Quito en la frontera con Colombia, ataques regulares a presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico con casi 200 muertos en 9 meses, y presión extrema sobre vecinos como México.

Antes de presentarse ante la OEA, Noboa dijo en otro evento en Washington que esperaba que esa cooperación militar con Washington aumente.

«Es más barato, mejor y más seguro para los estadounidenses resolver el problema en su origen», aseguró. Y para Ecuador también, afirmó en el Consejo Atlántico.

Esa tensa situación en la frontera con Colombia, de una extensión de 600 kilómetros, ha provocado esporádicos incidentes de seguridad y es uno de los focos de atención diplomática en la región.

Noboa descartó acusaciones de que ataques a principios de marzo en la frontera con Colombia acabaron con muertes de inocentes.

«Son infundadas. Actuamos en base a inteligencia. No puede probar, en esos alegatos que eran simplemente civiles que no tenían nada que ver con narcoterrorismo o con dar cobijo a exguerrileros», aseguró.

– «No le gusto» –

Ecuador ha impuesto aranceles a Colombia por lo que considera falta de cooperación, en la misma línea de Estados Unidos con los países que no siguen con su agenda. Bogotá ha replicado con sus propias tasas aduaneras.

Petro considera esta política de represalias mutuas una «monstruosidad».

En la sala de la OEA se hallaban entre otros invitados la ex ministra de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, actualmente enviada especial del denominado Escudo de las Américas del gobierno Trump, una iniciativa que agrupa a 17 países, la mitad de la región y de la que Quito forma parte.

«Ecuador cuenta con 37.000 miembros de sus fuerzas armadas y 56.000 miembros de la policía. Solo las tres organizaciones narcoterroristas más grandes del Ecuador tienen más de 80.000 hombres y mujeres armadas. Es un ejército», advirtió Noboa.

«Ahora el gobierno está en control, el Estado ecuatoriano está en control», aseguró.

Noboa también se refirió a la lucha contra la migración ilegal, otro de los temas centrales de la agenda de Trump.

«Nuestros ciudadanos no quieren viajar o emigrar a otras naciones», añadió Noboa en inglés.

Noboa también habló de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió en enero después de la operación estadounidense para derrocar a Nicolás Maduro.

Preguntado sobre si su relación con la actual líder venezolana podría cambiar, Noboa contestó: «He oído que no le gusto, lo que parece ser algo bueno».

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