Nombran a José Rosado y ‘Juanchi’ Nieves ‘coaches’ de lanzadores y bullpen de Puerto Rico

San Juan, 18 ago (EFE).- Los exlanzadores José Rosado y Juan ‘Juanchi’ Nieves fueron anunciados este lunes como el ‘coach’ de lanzadores y ‘coach’ de bullpen, respectivamente, del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Será la primera vez que Rosado dirija el cuerpo de lanzadores, después de ser el ‘coach’ de bullpen del equipo de Puerto Rico en las pasadas dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol (2017 y 2023), mientras que Nieves debutará con la escuadra.

«Representar a mi isla es algo que toca profundamente mi corazón. Llevar la bandera junto a mi uniforme me conecta con mi familia, mi niñez y todo lo que me formó», expresó Rosado en un comunicado difundido por la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

«A la vez, añadirle el poder hacerlo en nuestro Puerto Rico junto a la calidad de seres humanos que forman parte de este ‘staff’ es un inmenso privilegio. Es una emoción única, probablemente la mayor que he sentido en un terreno de juego», resaltó.

Rosado, elegido dos veces al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas (1997 y 1999), agradeció al gerente general de la escuadra, Carlos Beltrán, y al dirigente Yadier Molina por «la confianza para este gran objetivo».

«Este capítulo lo llevo en un lugar muy profundo en mi corazón y lo representaré con pasión y entrega en cada momento», añadió.

Nieves, mientras tanto, se expresó emocionado por su primera participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

«Muy contento por la oportunidad y es un honor ser parte de un equipo de mi patria, Puerto Rico. Nuevamente muy agradecido», dijo Nieves, uno de tantos en lanzar un partido sin hits ni carreras en las Grandes Ligas. EFE

