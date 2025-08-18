The Swiss voice in the world since 1935

Norirlandeses, escoceses y galeses piden a Starmer que actúe para parar la guerra en Gaza

Dublín, 18 ago (EFE).- Un grupo de diputados de Irlanda del Norte, Escocia y Gales enviaron este lunes una carta conjunta en la que piden al primer ministro británico, Keir Starmer, que imponga «sanciones inmediatas» a Israel y «actúe ya» para poner fin a la guerra en Gaza.

La misiva, impulsada principalmente por partidos nacionalistas, urge a Starmer a convocar la Cámara de los Comunes de Londres (baja) -en receso veraniego- para que imponga sanciones y respalde «una intervención diplomática significativa para proteger a los civiles y asegurar una paz justa y duradera».

En representación de Irlanda del Norte, el texto lleva las firmas de la ministra principal y líder del Sinn Féin, Michelle O’Neill, así como de las líderes del nacionalista moderado Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP), Claire Hanna, y del multiconfesional Partido Alianza, Naomi Long.

También se han sumado a esta iniciativa el líder del Partido Nacional Escocés (SNP) en Westminster, Stephen Flynn; dirigentes de Plaid Cymru en Gales y Londres, y el Partido Verde de Escocia, los Demócratas Liberales Escoceses, y el izquierdista norirlandés Personas antes que Beneficios.

Además de sanciones, piden el fin inmediato de todas las ventas de armas a Israel y el apoyo a «investigaciones internacionales independientes sobre presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio en Gaza».

El Gobierno británico, prosigue la misiva, debería usar su «influencia diplomática» para garantizar «el suministro sin obstáculos de alimentos, agua, medicinas y ayuda humanitaria al pueblo de Gaza».

«La posición moral y el compromiso del Reino Unido con los derechos humanos se medirán por su respuesta a esta crisis. Le instamos a actuar con decisión, oponiéndose a la hambruna provocada por el hombre, la matanza masiva de niños y los ataques más amplios contra la vida civil. La historia recordará si elegimos guardar silencio o apoyar a la humanidad», subraya la carta. EFE

