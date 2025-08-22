Novelista mexicana Alma Delia Murillo: «Escribo con mucha rabia, con muchas emociones»

5 minutos

Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 22 ago (EFE).- Para la novelista mexicana Alma Delia Murillo es ineludible escribir sobre la desigualdad, la violencia, el narcotráfico y la «emergencia» de los desaparecidos en México, y lo hace empujada por la rabia y la emoción para que más gente sepa sobre la situación y «haya memoria».

La autora, que presentó este mes su novela ‘Raíz que no desaparece’ (Alfaguara, 2025) en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Panamá, declaró en una entrevista con EFE que cada escritor encontrará la respuesta sobre cuál es su papel. En su caso, afirmó: «Cuando vives en países como México con tanta desigualdad, con tanta rabia, con tanta crisis, pues es inevitable escribir desde ahí».

«Yo escribo con mucha rabia, escribo con muchas emociones», subrayó.

En ‘Raíz que no desaparece’ aborda la crisis en México de las personas desaparecidas, donde según datos oficiales suman más de 132.800 desde el inicio del registro a mediados del siglo XX, con un aumento drástico que comenzó a producirse en 2006.

Al tratar esta problemática, busca «que quede una memoria, porque ya hemos tenido intentos de esta base de datos oficial de personas desaparecidas de borrarla, o sea, de desaparecer a los desaparecidos».

Alma Delia Murillo (Nezahualcóyotl,1979) considera «tan agudo» y similar a una «epidemia» el tema, porque, dijo, «aunque hay desapariciones desde los años 70 en una especie de guerrilla, es la acumulación histórica, es lo que ha pasado en los últimos 15, 18 años (…) con alrededor de 100.000 desapariciones».

Apunta que en México, un país «muy joven», la edad promedio son 28 años y que estos jóvenes «salen a buscar trabajo, y cuando llegan a la supuesta entrevista de trabajo son secuestrados y esclavizados por los carteles del narcotráfico», que, observó, «también es otro fenómeno que está inevitablemente en este relato».

«Pasamos nosotros de tener tres carteles en los 90 a tener 16, 18, de unas dimensiones de operación muy grandes. Y cuando te dedicas a escribir pues inevitablemente vas recogiendo lo que le va doliendo a tu país, y eso es lo que está pasando ahora mismo», indicó la escritora.

Para incorporar el tema de las desapariciones en su nueva novela, la narradora se involucró con los colectivos de madres buscadoras que rastrean a sus hijos desaparecidos, a las que siguió «a las fosas clandestinas, a levantar con la pala, a meter la varilla, esperar que la retroexcavadora removiera la tierra».

«Vivir esa experiencia de primera mano y junto a ellas es brutal, te rebasa. Y tenía que hacerlo porque sin eso había una carencia ética en ponerme a escribir de un tema sin conocerlo lo más cerca», sostuvo.

A la prosista le «honraría muchísimo» que quieran leer «esta historia sobre Ada», que en ‘Raíz que no desaparece’ es «una madre buscadora que sueña que tiene que buscar a su hijo en un árbol y que representa de alguna manera lo que miles, cientos de miles de madres mexicanas están haciendo ahora mismo».

«Para nosotros es muy importante que se sepa, que haya memoria. Este libro tiene además fichas reales de personas desaparecidas, fichas de búsqueda», agregó.

Desapariciones, «nada ha cambiado»

La autora de la novela ‘La cabeza de mi padre’ (Alfaguara, 2022) valoró positivamente que este mes el estado de Jalisco -el más afectado por desapariciones en México- ofreciera una disculpa pública por la desaparición de cuatro personas en 2010, un hecho que marca un importante precedente.

De acuerdo con datos recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda en México, Jalisco es el estado con más casos de personas desaparecidas con 15.539, de las 132.804 en todo el país.

«Eso no ha cambiado, por el contrario, el número de personas desaparecidas (…) solo sigue creciendo», resaltó.

Por ello, tras señalar a Jalisco como una de las «zonas más violentas» por el «cartel de Jalisco Nueva Generación, que es de los más poderosos a la par del cartel de Sinaloa», y recordar el caso de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, indicó que lo que ha sucedido es que «ningún partido de ningún color ha podido realmente con este tema».

Destacó que «la presión social ya es tanta que por lo menos las familias ahora piden que se reconozca, que se disculpen» por las desapariciones, y cree que «va a empezar a suceder algo (en México) con este Gobierno», que en octubre cumple un año de haber asumido.

«Yo no sé si por voluntad política o porque de verdad estamos en un momento en que desaparece una persona cada 40 minutos en México. Entonces -aseguró- si no se habla del tema desde el Estado creo que les va a reventar en las manos antes o después». EFE

bv-fa/mt/eav

(foto) (video)