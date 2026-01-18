Nueva Delhi vuelve a su nivel más alto de restricciones por la elevada contaminación

2 minutos

Nueva Delhi, 18 ene (EFE).- Las autoridades indias activaron este domingo, por primera vez en 2026, el nivel más alto de restricciones de su plan anticontaminación ante los elevados niveles de polución en Nueva Delhi.

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire impuso hoy en la capital india las restricciones relativas a la fase IV de su Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), con «efecto inmediato».

Esta última fase del plan prohíbe la entrada en la capital de camiones diésel antiguos, suspende todas las actividades de construcción y demolición, incluidas las obras públicas, y restringe el uso de generadores diésel no esenciales.

Las medidas contemplan además un aumento del teletrabajo y el mantenimiento de la enseñanza escolar en modalidad híbrida, mientras que los servicios esenciales y el transporte público quedan exentos de estas limitaciones.

La fase IV del GRAP llega después de días de deterioro de la situación en Nueva Delhi, que se encuentra envuelta en una nube de esmog.

Según los datos utilizados por la Junta Central de Control de la Contaminación de la India (CPCB, por sus siglas en inglés), a las 13:00 horas de este sábado (7:30 GMT) el índice de calidad del aire en Nueva Delhi alcanzó los 449 puntos en su tramo «muy grave».

Por su parte, la plataforma suiza de monitoreo de la contaminación a nivel global IQAir situó a Nueva Delhi como la segunda ciudad más contaminada del mundo este domingo, sólo por detrás de la paquistaní Lahore, unos 400 kilómetros al noreste de la capital india.

La concentración de partículas PM2.5, las más nocivas para la salud, es este domingo en Nueva Delhi de 268 microgramos por metro cúbico, más de cincuenta veces el nivel que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante los meses de invierno, entre noviembre y febrero, la contaminación alcanza sus picos más altos.

El deterioro de la calidad del aire en esta megaciudad de más de 30 millones de habitantes tiene que ver con las condiciones meteorológicas adversas, como la falta de viento, que dificulta la dispersión de contaminantes y favorece la formación del esmog.

Las emisiones contaminantes proceden, mayoritariamente, del tráfico, las obras, las industrias cercanas a Nueva Delhi, la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital y la pirotecnia utilizada en festividades. EFE

