Nueva noche de violencia en Serbia con ataques a sedes del partido del presidente Vučić

2 minutos

Zagreb, 17 ago (EFE).- Las protestas contra el Gobierno nacionalista serbio han continuado la pasada noche, con enfrentamientos entre policías y manifestantes, que atacaron varias sedes del partido SNS del presidente Aleksandar Vučić, informan este domingo los medios locales.

El ministro del Interior, Ivica Dačić, dijo hoy que anoche se produjeron ataques «brutales contra el orden público y la Policía», y que los manifestantes demolieron e incendiaron edificios que son sede de algunos partidos políticos.

Un miembro de la Gendarmería resultó herido y 18 personas fueron detenidas, informó Dačić, quien añadió que los incidentes más graves se produjeron en Belgrado, la capital, y las ciudades de Novi Sad y Valjevo.

En Valjevo los manifestantes demolieron la sede del SNS y el edificio de la fiscalía, informa la televisión independiente N1.

Vučić, en el poder desde hace diez años, afronta desde hace nueve meses una oleada de protestas, mayoritariamente pacíficas y lideradas por universitarios, que lo acusan de autoritario y corrupto.

En los últimos cuatro días las manifestaciones se han tornado violentas tras resultar heridos el miércoles más de 80 manifestantes en lo que éstos describieron como ataques brutales de “matones” del SNS y de la Policía contra ciudadanos pacíficos.

En los desordenes de esta semana han sido heridos cientos de personas, incluidos 120 policías, y decenas de manifestantes han sido detenidos

Vučić lleva meses tachando a los manifestantes de criminales y los ha llegado a comparar con los nazis.

En un mensaje en la red social Instagram denunció hoy que la «histeria y la violencia aumentan, porque no tienen nada otro que ofrecer», y advirtió de que «todos los que quemaron y demolieron rendirán cuentas y serán castigados por sus crímenes».

Los estudiantes y ciudadanos denuncian a los medios críticos con el gobierno un empleo excesivo de la fuerza por parte de la Policía y ataques de «matones» progubernamentales.

La ola de multitudinarias protestas comenzó tras el derrumbe el pasado 1 de noviembre de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que acababa de ser remodelada, en el que murieron 16 personas.

La inicial exigencia de responsabilidades y de transparencia sobre la adjudicación y ejecución de la obra, realizada por empresas chinas, se transformó en una denuncia de autoritarismo del Gobierno, la exigencia de mejoras en el Estado de derecho y de la celebración de elecciones anticipadas.EFE

(foto) (vídeo)