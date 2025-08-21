Nueva Zelanda gastará 1.600 millones de dólares en aeronaves ante el aumento de las «tensiones» mundiales

Nueva Zelanda anunció el jueves que gastará cerca 1.600 millones de dólares en una flota de helicópteros Sikorsky antisubmarinos y dos aviones Airbus A321XLR con el fin de reforzar su capacidad militar ante el aumento de las «tensiones» mundiales.

La flota de helicópteros cuenta con sistemas de torpedos de caza de naves sumergibles, misiles aire-tierra Hellfire, ametralladoras y armas de precisión.

«En un mundo en el que aumentan las tensiones, la distancia ya no proporciona a Nueva Zelanda la protección que le ofrecía en el pasado», afirmó la ministra de Defensa, Judith Collins, al presentar el acuerdo en Wellington.

El ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters, consideró además que ese país de Oceanía se enfrenta a «las circunstancias estratégicas más difíciles de la historia moderna» y que «la diplomacia no es suficiente».

Se trata de un paso significativo para un país que últimamente se había centrado en misiones de mantenimiento de la paz y humanitarias utilizando aviones, helicópteros y barcos considerados obsoletos.

