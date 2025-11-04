Nuevo ataque “masivo” ruso contra infraestructura portuaria y energética de Odesa

1 minuto

Kiev, 4 nov (EFE).- Rusia lanzó anoche un ataque “masivo” con drones en dos oleadas que alcanzó infraestructura portuaria y energética de la región ucraniana de Odesa, según dijo en sus redes sociales el gobernador Oleg Kiper.

El gobernador explicó que algunos de los drones fueron interceptados pero otros no pudieron ser derribados e impactaron en las citadas infraestructuras.

Varias calzadas, infraestructuras de producción y equipamiento resultaron dañados, dijo Kiper sin dar más detalles sobre estos desperfectos.

El gobernador agregó que no hubo muertos ni heridos. EFE

mg/ah