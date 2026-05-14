Nuevo avistamiento de hipopótamo pone en alerta a ciudad colombiana de Barrancabermeja

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Bogotá, 14 may (EFE).- Un hipopótamo fue avistado en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, en el departamento de Santander (noreste), presencia calificada como «peligrosa para la comunidad» por la Alcaldía local, que pidió al Ministerio de Ambiente acelerar el plan de control de esa especie invasora introducida hace 40 años por el narcotraficante Pablo Escobar.

«La peligrosidad que tiene en estos momentos la comunidad de Cuatro Bocas (Barrancabermeja) es muy grande. Es un tema de mucha preocupación, toda vez que ya ha desplazado a los pescadores, que no han podido ingresar (al río Magdalena) por temor», aseguró este jueves el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados.

El funcionario informó que este ejemplar anda libre cerca de áreas pobladas en las que hay escuelas y operan taladros de exploración de Ecopetrol, que tiene en la zona de Barrancabermeja campos de crudo y la principal refinería de Colombia.

«Hay una alteración al ecosistema fruto de la presencia de esta especie invasora», declaró Granados e informó que se contactó con el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas (Cornare) y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios para coordinar un plan de control prioritario en esa ciudad.

«Como barranqueños queremos proteger nuestra biodiversidad, no podemos esperar a que haya una víctima», añadió Granados en un video publicado en X.

Las autoridades de Barrancabermeja pidieron la semana pasada «priorizar la zona en el plan de choque» que el Ministerio de Ambiente aprobó en abril y que incluye la eutanasia de 80 paquidermos y el traslado a centros de custodia para su control.

Este problema comenzó cuando Escobar introdujo en la década de los 80 cuatro hipopótamos para su zoológico privado situado en la Hacienda Nápoles, en la región del Magdalena Medio. Con la muerte del capo, en diciembre de 1993, comenzó la decadencia de la propiedad y los animales escaparon, pero encontraron en la zona un hábitat perfecto.

Barrancabermeja está a 230 kilómetros de la Hacienda Nápoles, en el departamento de Antioquia, desde donde esta especie invasora se extendió a otras localidades ribereñas del río Magdalena en las que ahora habita.

Misión india para trasladar hipopótamos

Luego de la autorización del Ministerio de Ambiente de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos, la organización Vantara propuso recibir en la India varios de estos ejemplares en su centro de rescate y zoológico ubicado en Jamnagar, en el estado de Guyarat.

La cartera ambiental anunció esta semana que un equipo de Vantara llegará a Colombia en las próximas semanas para evaluar las condiciones de los hipopótamos y avanzar en una propuesta para su eventual traslado al país asiático.

Vantara, el arca biotecnológica de la familia Ambani en la India, es un ecosistema ubicado dentro de la mayor refinería de petróleo del mundo, creado con una selva artificial de diez millones de árboles, que se ha ofrecido como la única salida técnica para frenar el sacrificio autorizado por el Gobierno de Colombia.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) revisa que los países receptores otorguen los permisos y verifica que cumplan condiciones que «garanticen la legalidad de la obtención, el manejo adecuado y el bienestar de los especímenes». EFE

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