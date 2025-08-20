Nuevo Supremo de México pretende realizar audiencias públicas donde participen ciudadanos

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- A 11 días de que entren en funciones, los ministros y ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México informaron este miércoles que entre los acuerdos que proyectan esta uno para regular la realización de audiencias públicas en las que «participe la ciudadanía que conoce la realidad que se juzga».

Además, se espera que participen expertos en materias específicas u organizaciones, pueblo y comunidades que deseen expresar sus argumentos u opiniones.

Asimismo, los magistrados plantearon un acuerdo que busca modernizar el manejo y turnos de los asuntos mediante un sistema automatizado y aleatorio.

En su cuarta reunión de trabajo y en los trabajos previos al inicio de su encargo, los nueve ministros revisaron proyectos de «Acuerdos Generales» para conformar un marco juridico que les permita impartir justicia pronta, expedita y accesible; de igual forma, deliberaron sobre los perfiles idóneos que puedan conformar el Órgano de Administración Judicial.

En un mensaje publicado por el próximo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena, se explicó que conforme a la Constitución, la Suprema Corte puede emitir «Acuerdos Generales» para lograr una mejor distribución de los asuntos, en su caso, remitirlos a Tribunales Colegiados, Tribunales Regionales o Juzgados de Distrito para la mayor prontitud en el despacho de los mismos.

Ante ello, se apuntó, las ministras y ministros trabajan en la elaboración de estos instrumentos jurídicos que permita alcanzar el objetivo de una Suprema Corte eficiente, cercana a la gente y que atienda a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad.

Además de Aguilar Ortiz, los nuevos ministros de la SCJN son: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, además de María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, y junto con: Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristídes Guerrero.

La elección judicial, derivada de una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con el respaldo de Sheinbaum, entre otros puntos, redujo de once a nueve los ministros del Supremo, y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que vigilará a todos los jueces del país. EFE

