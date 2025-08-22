Nuevos ataques de la milicia RSF en Darfur causan 89 civiles muertos, denuncia la ONU

Ginebra, 22 ago (EFE).- El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo hoy que en la sitiada ciudad de El Fasher, capital administrativa de la provincia de Darfur del Norte, al oeste de Sudán, la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) perpetró «brutales ataques» que causaron al menos 89 civiles muertos en un periodo de diez días.

Los ataques se produjeron contra ciertas zonas de la ciudad y un campamento adyacente de desplazados, y se teme que el número real de civiles muertos sea mayor, dijo en Ginebra el portavoz del organismo de la ONU, Jeremy Laurence.

Indicó que en la más reciente oleada de asesinatos de civiles, dieciséis parecen haber sido casos de ejecuciones sumarias.

La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en el campamento de Abu Shouk y pertenecían a la tribu africana Zaghawa, según la información que la entidad de derechos humanos ha podido recolectar.

«En otro caso, en la zona de El Fasher, se le preguntó a una víctima a qué tribu pertenecía. Fue asesinada tras responder que era de la tribu africana Berti», lo que hace pensar en un aumento de la violencia por motivos étnicos, comentó el portavoz.

Otras denuncias que ha recibido el Alto Comisionado desde el terreno apuntan a que en ataques producidos el pasado día 16 al menos 40 hombres que eran desplazados internos fueron secuestrados.

«La situación humanitaria en El Fasher ha alcanzado un punto crítico tras más de un año de asedio. Existe un riesgo creciente de hambruna tanto en la ciudad como en otras zonas de Darfur del Norte», denunció Laurence

Mientras, el hambre se extiende y los convoyes humanitarios que transportan ayuda para la población son regularmente blanco de ataques.

Esta misma semana, un convoy de la ONU compuesto por dieciséis camiones con alimentos fue alcanzado por bombardeos aéreos en Mellit (Darfur del Norte). EFE

