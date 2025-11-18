Nuevos casos de bombardeos militares en Colombia llevan a 15 la cifra de menores fallecidos

Las autoridades colombianas revelaron este lunes más casos de menores muertos en bombardeos militares recientes, con lo que la cifra ascendió a 15 fallecidos desde agosto, en unos operativos que generan fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro.

La semana pasada las fuerzas armadas celebraron haber ejecutado un bombardeo sobre un campamento guerrillero en el que fallecieron 19 rebeldes en el departamento amazónico de Guaviare (sur). Pero el operativo terminó en un escándalo para el mandatario.

La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de defender los derechos humanos, denunció el sábado que siete menores reclutados a la fuerza estaban entre las víctimas de ese ataque perpetrado el 10 de octubre.

El bombardeo destapó más casos que hasta el momento se desconocían. Petro añadió este lunes cinco menores más: cuatro muertos en un bombardeo el 1 de octubre en el departamento de Caquetá (sur) y uno más el jueves pasado en Arauca (noreste), en la frontera con Venezuela.

«Todos ellos víctimas del reclutamiento forzado por parte de criminales que los han llevado a las hostilidades», escribió el mandatario en la red X.

Luego, Medicina Legal, la autoridad forense, aseguró que el 24 de agosto fallecieron otros tres menores en un bombardeo en Guaviare.

Estos hechos escandalizan al país, sumido en un conflicto de seis décadas con grupos armados que reclutan menores para engrosar sus filas.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial anunció en un comunicado el lunes que abrió una investigación para «verificar» si el ataque de la semana pasada en Guaviare «se ajusta a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza pública en el contexto del conflicto armado».

La oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia manifestó el sábado su «profunda preocupación» por la muerte de los primeros siete menores conocidos públicamente.

En un primer momento Petro se defendió al asegurar que ordenó el bombardeo para evitar que los rebeldes emboscaran a un grupo de soldados. Luego lamentó en la red X la «dolorosa pérdida» de los menores.

«Llevaré ese pesar en mi conciencia y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón», dijo el mandatario.

Petro se negó a detener los bombardeos ante un pedido de la Defensoría del Pueblo.

Algunos senadores piden la renuncia del ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez.

Los ataques aéreos han sido dirigidos contra una facción de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país.

En 2019 el entonces ministro de Defensa Guillermo Botero dimitió a su cargo acorralado por debates de moción de censura en el Congreso por ordenar un bombardeo en el que murieron menores.

Petro, que era senador de oposición al gobierno de derechista Iván Duque, calificó esos hechos como un «crimen de guerra».

