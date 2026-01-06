Nvidia anuncia la producción a gran escala de su nueva plataforma de IA Vera Rubin

Las Vegas (EE.UU.), 5 ene (EFE).- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, anunció este lunes en la antesala de la feria tecnológica CES que Vera Rubin, su nueva plataforma de computación acelerada para inteligencia artificial, ya está en producción y comenzará a implementarse este año.

«Les puedo confirmar que Vera Rubin está en plena producción actualmente», aseguró Huang desde el escenario del encuentro de tecnología que oficialmente comenzará sus actividades el 6 de enero.

La plataforma combina varios chips, incluyendo la GPU Rubin y la CPU Vera, formando un superordenador especializado en IA capaz de ejecutar modelos avanzados con gran velocidad y eficiencia.

Según el directivo, esta arquitectura ofrece un rendimiento de inferencia máximo hasta cinco veces superior al de generaciones anteriores, con una eficiencia energética destacable, y está diseñada para ejecutar modelos de IA avanzados en centros de datos y aplicaciones a gran escala.

«Rubin llega justo en el momento adecuado ya que la demanda de computación de IA, tanto para entrenamiento como para inferencia, se está disparando», afirmó Huang.

Durante la presentación, el directivo destacó los planes de Nvidia para impulsar la IA física y presentó Alpamayo, una nueva familia de modelos de IA orientada a mejorar la seguridad y el desarrollo de vehículos autónomos.

El primer automóvil con esta tecnología está previsto que debute en carreteras estadounidenses en el primer trimestre, a lo que seguirá su llegada a mercados europeos.

«Alpamayo hace algo realmente especial. No solo recibe la información del sensor y activa los frenos y la aceleración del volante, sino que también razona sobre la acción que va a realizar», describió.

Huang también resaltó otros desarrollos de IA física, como Nemotron, orientado al desarrollo de agentes inteligentes con capacidades de razonamiento y toma de decisiones, o Cosmos, enfocado en modelos de IA para entender y simular entornos del mundo real.

Gracias a sus alianzas estratégicas, Nvidia continúa marcando el rumbo de la innovación tecnológica, señaló Seunghyun Woo, líder del equipo de estrategia futura en Hyundai Motor Company, durante su presentación de este lunes, en la que destacó la colaboración con la compañía de chips estadounidense.

La presentación de Huang, quien estuvo acompañado en el escenario por robots, fue parte de una jornada dedicada a los medios en la que se destacó la presencia de dispositivos impulsados por inteligencia artificial, como CLOiD, de LG Electronics, y el nuevo robot humanoide Atlas, de Boston Dynamics, propiedad de Hyundai.

El fabricante de chips estadounidense ha logrado una gran valoración en Wall Street y ha impulsado la revolución de la IA en la bolsa. Nvidia reportó ingresos récord de 57.010 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal en 2025, un 62 % más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía basada en California ejecutó el mes pasado la compra de acciones de Intel por valor de 5.000 millones de dólares, un acuerdo con el que las dos empresas se centrarán en combinar las fortalezas de Nvidia en inteligencia artificial (IA) y computación acelerada con las tecnologías de Intel en CPU y su ecosistema x86. EFE

